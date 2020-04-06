Коронавирус в России: главное на утро 6 апреля

По данным Роспотребнадзора на 09.00 по московскому времени, в России на данный момент 5 389 случай заражения коронавирусом, 45 человек умерли, выздоровело — 355.

— Больше всего заболевших насчитывается в Москве (3 893 человек), Московской области (305) и Санкт-Петербурге (191).

— Около 80 процентов граждан РФ, заразившихся коронавирусом, составляют люди возрастом от 18 до 60 лет из-за того, что именно среди них самое большое количество вернувшихся из-за границы. Удельный вес людей старше 60 лет в сегодняшней структуре — это порядка 15%, около 5% - это дети, и 80% - от 18 до 60 лет.

— Курсирование поездов между РФ и другими странами приостановлено на фоне пандемии коронавируса. Ранее в воскресенье РЖД отменили поезда последнего международного сообщения — в Белоруссию, до этого компании пришлось закрыть более 20 зарубежных направлений.

— Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с 6 апреля начинает платное надомное тестирование на коронавирус в Москве и Подмосковье. Для проведения анализа используется высокочувствительная тест-система, при этом процедура проходит практически бесконтактным способом.

— Трое священников Московской епархии заразились коронавирусом, еще у двоих выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден.

— В Красноярском крае ввели обязательную изоляцию на 14 дней для всех пассажиров, прибывших в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе на еще одну неделю.

— Власти Новосибирской области, ранее продлившие режим самоизоляции в регионе до 30 апреля, готовы отменить его сразу, как только это позволит ситуация с распространением коронавируса.

— Роспотребнадзор планирует определить, сколько россиян уже получили иммунитет к коронавирусу. Исследование проведут как в Москве и Московской области, где было широкое распространение инфекции, так и в местах, где вируса не было совсем.

— Жителю Ханты-Мансийского автономного округа грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей за распространение в мессенджере ложной информации о коронавирусе. Согласно данным УМВД, в субботу в одном из популярных мессенджеров начала распространяться информация, что в поселке Мортка Кондинского района якобы выявлен первый случай заражения коронавирусом, из-за чего в населенном пункте ввели полицейское патрулирование.

— Правительство до конца года запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг в России. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, документ еще не опубликован.

— Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса.