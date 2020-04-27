Коронавирус в России: главное на утро 27 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

— Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.

— С 27 мая Томская область ограничит право на въезд и выезд из региона.

— С марта по 26 апреля у 874 военнослужащих был обнаружен коронавирус.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после завершения эпидемии коронавируса для заведений общественного питания будут отработаны новые правила.

— Число инфицированных коронавирусом на стройке в Белокаменке под Мурманском достигло 791.