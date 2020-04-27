Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Коронавирус в России: главное на утро 27 апреля

08:40
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP
Пандемия коронавируса в России. Фото AFP

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране заразилось 80 949 человек. Скончались от болезни 747 человек, еще 6 767 выздоровели.

— Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.

— С 27 мая Томская область ограничит право на въезд и выезд из региона.

— С марта по 26 апреля у 874 военнослужащих был обнаружен коронавирус.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после завершения эпидемии коронавируса для заведений общественного питания будут отработаны новые правила.

— Число инфицированных коронавирусом на стройке в Белокаменке под Мурманском достигло 791.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир