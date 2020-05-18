Коронавирус в России: главное на утро 18 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 2 631 летальный исход, выздоровели 67 373 человека.

— Министр здравоохранения Дагестана заявил, что от «внебольничной пневмонии» в республике умерли 657 человек, более 40 из них — врачи.

— Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате.

— В Подмосковье с 18 мая возобновляют работу промышленные предприятия, стройки и объекты ЖКХ.

— В Северной Осетии родился ребенок, зараженный коронавирусом.

— Самозанятым москвичам вернут 495 миллионов рублей налогов за 2019 год.

— Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки, такое решение было принято в соответствии с указом мэра Москвы и рекомендациями министерства просвещения Российской Федерации.

— Режим самоизоляции из-за коронавируса в Самарской области продлен до 25 мая, но в регионе открываются парки и разрешены прогулки не более двух человек вместе.