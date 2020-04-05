В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что за последние сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией выросло на 536 человек. Общее число выявленных случаев заражения в столице достигло 3893.

Как говорится в заявлении ведомства, все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы. Информация о контактных, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.