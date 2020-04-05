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В Москве за сутки выявлено 536 новых случаев заражения коронавирусом

11:47
Москва. Фото sobyanin.ru
Москва. Фото sobyanin.ru
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Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что за последние сутки количество зараженных новой коронавирусной инфекцией выросло на 536 человек. Общее число выявленных случаев заражения в столице достигло 3893.

Как говорится в заявлении ведомства, все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких (семейных) и дальних контактов, в том числе по месту работы. Информация о контактных, проживающих на территории других регионов, направляется в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.

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