Коронавирус в мире 28 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 25 апреля в мире зарегистрированы 3 064 894 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 211 609 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 922 581 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 010 507 человек. Далее идут Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842) и Германия (158 758). После этой пятерки — Великобритания (157 149), Турция (112 261), Иран (91 472), Россия (87 147) и Китай (82 836).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (56 803), Италии (26 977) и Испании (23 521). Далее идут Франция (23 293), Великобритания (21 092), Бельгия (7 207 из 46 687), Германия (6 126), Иран (5 806), и Китай (4 633).

Больше всего выздоровевших людей — в США (139 162), далее идут Испания (120 832), Германия (114 500), Китай (77 555), Иран (70 933), Италия (66 624), Франция (45 513), Турция (33 791) и Бразилия (31 142).

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 27 апреля, в России диагностировано 87 147 случаев заболевания COVID-19. 7 346 человек вылечились, 795 пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется