Коронавирус в мире: главное на утро 5 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 5 мая, общее число зараженных в мире достигло 3 646 255 человек. Зафиксировано 252 420 летальных исходов, 1 200 282 человека выздоровели.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 212 900 человек), далее следуют Испания (248 301), Италия (211 938), Великобритания (190 584) и Франция (169 462).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (69 921), Италия (29 079), Великобритания (28 734), Испания (25 428) и Франция (25 201).

— Университет Вашингтона прогнозирует, что количество жертв коронавируса в США к началу августа может возрасти практически в два раза и превысить 134 тысячи.

— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 800 миллионов долларов для разработки лекарства и вакцины от коронавируса COVID-19.

— Германия выделит 525 миллионов евро на разработку вакцины и борьбу с пандемией COVID-19 на глобальном уровне.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вся республика «организовалась» для победы над COVID-19 и борется с «этой заразой» как положено.

— Учебный год для учащихся начальных классов общеобразовательных школ самопровозглашенной Луганской народной республики завершился досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.

— Сотрудники правоохранительных органов Аргентины за полтора месяца задержали почти 70 тысяч человек за нарушение карантина, введенного в связи с COVID-19.

— Минздрав Албании сообщил о самом маленьком с начала пандемии числе выявленных больных коронавирусом за неделю, кабмин анонсировал снижение ограничительных мер.

— Информация о сокрытии Китаем данных о коронавирусе, которая ранее была опубликована в австралийской газете, скорее всего, была предоставлена США, предположительно чтобы оказать давление на Пекин, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник в австралийской разведке.