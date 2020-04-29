«Информация о пневмонии стала шокирующей». Рассказ журналиста о важности компьютерной томографии

Журналист «СЭ» Кирилл Бурдаков, у которого ранее обнаружили коронавирус в больнице Смоленска, назвал преимущества компьютерной томографии над рентгеном в случае проверки легких.

— Информация о пневмонии стала шокирующей. Сразу после получения результата мы с сестрой еще и позвонили врачу, и он рассказал всё в деталях. Наверное, в плане эмоций можно провести аналогию с футболом: твоя команда уступает в счете, после долгих стараний ты забиваешь спасительный гол, ликуешь и бежишь праздновать с партнерами и болельщиками, но вскоре видеоарбитр ВАР показывает, что твой гол должен быть отменен, и вся борьба начинается заново.

Кстати, забавный момент: когда 14 апреля, спустя менее суток после томографии, я приехал вновь поступать в больницу, то сделал обязательную процедуру рентгена — и тот в очередной раз показал «абсолютно чистые легкие». Если бы не КТ, то в отсутствие температуры и при чистых по версии рентгена легких я бы не мог рассчитывать на госпитализацию и даже не знал бы о своем состоянии. Помогло только заключение томографии — естественно, меня отправили в палату, — рассказал Бурдаков.

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