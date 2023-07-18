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Сегодня, 05:11

Игры Содружества-2026 могут отменить из-за нехватки денег у австралийского штата Виктория

Сергей Разин
корреспондент
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Игры Содружества 2026 года находятся под угрозой срыва, сообщает BBC Sport.

По сведениям источника, премьер-министр автралийского штата Виктория, где должны пройти игры, заявила о нехватке средств для проведения турнира. Изначально на проведение Игр Содружества планировалось потратить 1,8 млрд долларов, однако после сумма выросла до 4 млрд долларов.

Игры Содружества отменялись только во время Второй мировой войны. В 2022 году соревнования проходили в Бирмингеме.

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