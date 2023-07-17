Винер считает разумным закон о компенсациях за смену гражданства спортсменами

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер в комментарии для «СЭ» высказалась о законопроекте, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию за смену гражданства.

«Считаю разумным, что спортсмены, находившиеся в составе сборной команды за государственные деньги, должны платить компенсацию!» — сказала Винер «СЭ».

17 июля председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Отмечается, что избежать выплаты компенсации можно будет, если спортсмен в течении трех лет не находился в числе кандидатов в сборную России или оплачивал свою подготовку самостоятельно.