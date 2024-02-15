Где смотреть трансляции турнира по фигурному катанию на Спартакиаде

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска.

Турнир будет проходить в четырех дисциплинах: женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. В течение трех дней женщины, мужчины и пары представят свои короткие и произвольные программы, а танцоры — ритм и произвольные танцы.

Прямая трансляция фигурного катания на Спартакиаде сильнейших 2024 уже традиционно будет организована Первым каналом. Часть выступлений войдет в сетку телевещания: в частности, в прямом эфире Первого канала покажут произвольные программы мужчин и короткие — женщин (в субботу), а также произвольные программы пар и женщин (в воскресенье).

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация