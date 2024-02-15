Расписание соревнований турнира по фигурному катанию на Спартакиаде

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска. В течение трех дней женщины, мужчины и пары представят свои короткие и произвольные программы, а танцоры — ритм и произвольные танцы.

«СЭ» представляет расписание предстоящих соревнований.

Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию

16 февраля, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00

Мужчины, короткая программа — 14:45

Пары, короткая программа — 16:45

17 февраля, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 12:00

Мужчины, произвольная программа — 14:00

Женщины, короткая программа — 16:15

18 февраля, воскресенье

Пары, произвольная программа — 13:15

Женщины, произвольная программа — 15:00

Время начала соревнований — московское.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация