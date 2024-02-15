Расписание соревнований турнира по фигурному катанию на Спартакиаде
Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады пройдут с 16 по 18 февраля. Фигуристы выступят на «Арене Металлург», которая расположена в центре Магнитогорска. В течение трех дней женщины, мужчины и пары представят свои короткие и произвольные программы, а танцоры — ритм и произвольные танцы.
«СЭ» представляет расписание предстоящих соревнований.
Всероссийская спартакиада сильнейших: расписание соревнований по фигурному катанию
16 февраля, пятница
Танцы на льду, ритм-танец — 13:00
Пары, короткая программа — 16:45
17 февраля, суббота
Танцы на льду, произвольный танец — 12:00
Мужчины, произвольная программа — 14:00
Женщины, короткая программа — 16:15
18 февраля, воскресенье
Пары, произвольная программа — 13:15
Женщины, произвольная программа — 15:00
Время начала соревнований — московское.
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация