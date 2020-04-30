Эпидемиолог назвал срок пика распространения коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
— По прогностическим данным, скорее всего, максимальная заболеваемость придется на середину мая. После этого будет снижение, — сказал в эфире «Первого канала» Акимкин. — Мы видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости. Однако говорить о выходе на плато еще рано.
По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/shows/doctalk/vypuski/antivirusnyy-etiket-dok-tok-vypusk-ot-29-04-2020