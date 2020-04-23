Цифровые пропуска по примеру Москвы появятся в 21 регионе страны

Платформу по выдаче цифровых пропусков планируется внедрить в 21 регионе, сообщается на официальном сайте Минкомсвязи России. Она уже применяется в Москве и Подмосковье в целях нераспространения коронавируса.

Отмечается, что получать разовый пропуск граждане смогут получать мобильное приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус». Для этого в приложении нужно указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Цифровой пропуск, который выдается по итогам рассмотрения заявки, будет действовать ограниченный период времени. При проверке вместе с ним нужно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Также с помощью этой платформы можно будет создавать пропуска на основе заявок работодателя через портал госуслуг. В случае одобрения местные власти будут выдавать пропуск в виде QR-кода.

В первую очередь к федеральной платформе цифровых пропусков подключат семь регионов центральной России: Костромскую область, Тульскую область, Тамбовскую область, Ярославскую область, Владимирскую область, Белгородскую область, Орловскую область.

Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.