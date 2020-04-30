Более 80 процентов новых заболевших в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 3 093 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 53 739 заболевших.

Среди новых заболевших: 41,7 процента — от 18 до 45 лет; 36,2 процента — от 46 до 65 лет; 10,8 процента — от 66 до 79 лет; 5,3 процента — старше 80 лет; 6 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.