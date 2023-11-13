Остальные
Новости
Главная
Остальные

Допинг

Сегодня, 11:42

Бодибилдера Герасимова дисквалифицировали за употребление девяти запрещенных препаратов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что бронзовый призер Кубка России по бодибилдингу 2023 года Антон Герасимов был дисквалифицирован на шесть лет после того, как в его допинг-пробе обнаружили девять запрещенных субстанций.

«В пробе спортсмена обнаружено девять запрещенных субстанций. Его тестировала международная федерация, дата отбора пробы — 20 мая 2023 года. Срок дисквалификации увеличен до 6 лет за большое количество обнаруженных субстанций, что является отягчающим обстоятельством», — приводит заявление пресс-службы РУСАДА ТАСС.

В допинг-пробе Герасимова были обнаружены стероидные препараты: оксандролон, станозолол, дростанолон, метенолон, тренболон и другие. Отмечается, что такого большого количества запрещенных веществ не было найдено ни у одного другого российского спортсмена, отбывающего дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

28-летний Герасимов, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, на Кубке России, который проходил в апреле в Санкт-Петербурге, представлял Челябинскую область. В 2017 году он выиграл чемпионат России по бодибилдингу среди юниоров.

Источник: https://tass.ru/sport/19267239
РУСАДА
2
1
Читайте также
Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт заявил, что Панарин потрясающе играет в этом сезоне
Белоус — о победе «Спартака»: «Дело не в тренерском гении Абаскале, а в Промесе»
Российские дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших брендов
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
ВС РФ в Запорожской области уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Кузбассе в декабре пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам
Новости
RSS RSS
Все новости