В Кузбассе в декабре пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что чемпионат России по аэротрубным дисциплинам пройдет в декабре в Кемеровской области и соберет около 300 участников.

«На «Кузбасс-Арене» с 9 по 17 декабря пройдут чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В апреле 2024 года планируется провести в Шерегеше соревнования по параски. В этом году сборная Кузбасса стала чемпионом по параски, надеюсь, что нашим спортсменам удастся сохранить этот титул», — приводит слова Цивлева ТАСС.

12 ноября в Кемерове на базе многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» проходит чемпионат Сибирского федерального округа по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В соревнованиях принимают участие около 50 спортсменов со всех регионов Сибири.