Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 10:27

В Кузбассе в декабре пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что чемпионат России по аэротрубным дисциплинам пройдет в декабре в Кемеровской области и соберет около 300 участников.

«На «Кузбасс-Арене» с 9 по 17 декабря пройдут чемпионат и первенство России по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В апреле 2024 года планируется провести в Шерегеше соревнования по параски. В этом году сборная Кузбасса стала чемпионом по параски, надеюсь, что нашим спортсменам удастся сохранить этот титул», — приводит слова Цивлева ТАСС.

12 ноября в Кемерове на базе многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» проходит чемпионат Сибирского федерального округа по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В соревнованиях принимают участие около 50 спортсменов со всех регионов Сибири.

Источник: https://tass.ru/sport/19262229
0
Читайте также
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Пушков указал на уничтожение Рамасвами настроенной против РФ Хейли на дебатах
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернышенко заявил, что для развития спорта в новых регионах выделено свыше 3,3 миллиардов рублей
Новости
RSS RSS
Все новости