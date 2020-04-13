Александр Лукашенко: «Снижается число людей с пневмонией, это хорошая тенденция»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о снижении количества заболевших пневмонией в стране. Белоруссия остается единственной страной Европы, где из-за пандемии коронавируса не был прерван футбольный чемпионат.

— Я доволен тем, что наш прогноз о том, что мы практически свели к минимуму ОРВИ или ОРИ, как вы их там называете (это сезонные все заболевания). Они уже у нас внизу, они пошли на спад, — цитирует президента СТВ. — Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали и доложили о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году. Пневмонии увеличивались, но, что показательно, последние три дня (вот я по Витебску бедного этого Шерстнева (председателя Витебского облисполкома — Прим. «СЭ») каждое утро допрашиваю, он уже, наверное, не спит ночами). У него 3-4 дня назад добавлялось пневмоний — 280 даже было за сутки. Сейчас в 2,5 раза снизилось. И уже вот третьи сутки у него держатся внизу. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 1 904 566 человек. Зафиксировано 118 459 летальных исходов от инфекции, вылечились 446 002 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.