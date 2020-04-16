15,5 млн россиян могут остаться без работы из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса работу могут потерять до 15,5 млн россиян. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Также сообщается, что в наибольшей степени от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства. По мнению аналитиков, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

В исследовании указано, что суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики может составить 17,9 трлн рублей.

На данный момент в мире зарегистрированы 2 088 650 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 754 смертельных случаев из-за осложнений после заражения вирусом, 516 008 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 27 938 случаев заражения COVID-19. 232 человека умерли, выздоровели — 2304.