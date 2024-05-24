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Милан-2026

Сегодня, 20:05

Тарасова — о заявлении Сихарулидзе: «Его слова да богу в уши!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможном участии российских спортсменов на Олимпиаде-2026. Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал высокими шансы российских фигуристов на участие в Олимпиаде-2026.

«Его слова да богу в уши. Мы все готовимся к Олимпиаде! И я верю на сто процентов, что так и будет», — сказала Тарасова «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) в марте 2022 года отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Церемония открытия состоится 6 февраля.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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