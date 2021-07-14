Российские пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований, сообщает сайт Международной федерации плавания (FINA). Их подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Сообщается, что решение об отстранении было принято на основании доказательств, предоставленных ВАДА, полученных при исследовании данных московской антидопинговой лаборатории.

Окончательный вердикт по делу российских спортсменов будет известен позднее. Из-за санкций ВАДА они должны были выступить на Играх в Токио в нейтральном статусе.

30-летняя Вероника Андрусенко (в девичестве Попова) — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. 25-летний Александр Кудашев — серебряный и бронзовый призер чемпионата мира.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.