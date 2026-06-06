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6 июня, 13:15

Надежда Петрова: «Андреевой не надо бояться 114-й ракетки мира Хвалиньской»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Бронзовый призер Игр-2012 Надежда Петрова уверена, что 19-летняя россиянка Мирра Андреева не должна испытывать мандража перед решающим матчем «Ролан Гаррос» против 114-й ракетки мира Майи Хвалиньской.

В интервью «СЭ» бывшая теннисистка сборной России отметила, что ключ к победе — правильная психологическая установка.

«Многие переживают, что на Мирре будет огромный груз ответственности. Ведь поражение может сильно ударить по самооценке. Но, поверьте, Кончита это прекрасно понимает и постарается отогнать эти мысли. Если выходить с мыслью «не проиграть 114-й ракетке», результат будет один. А если с установкой «я главная и самая сильная на корте» — другой», — заявила Петрова.

Надежда Петрова и&nbsp;Мирра Андреева.«Мирре надо брать инициативу, а затем входить в корт и добивать». Совет от Надежды Петровой

Финал «Ролан Гаррос» между Миррой Андреевой и Майей Хвалиньской состоится в субботу. Польская теннисистка стала первым в истории квалифаером, пробившимся в финал турнира «Большого шлема» в Париже.

Мирра Андреева и&nbsp;Майя Хвалиньска.Мирра Андреева — Майя Хвалиньска: онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

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Ролан Гаррос
Майя Хвалиньска
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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