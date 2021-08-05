Вторую игру подряд звезды НБА «умирают» в защите, а все решает мастерство Дюранта.

Олимпиада-2020. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала

США — Австралия — 97:78 (18:24, 24:21, 32:10, 23:23)

В середине июля сборная США проиграла два товарищеских матча подряд — впервые в своей истории. В Лас-Вегасе подопечные Грегга Поповича уступили Нигерии (87:90), а затем и Австралии (83:91). Понятно, что американцы были далеко не в оптимальном составе, но, учитывая только седьмое место команды во главе с легендарным тренером «Сан-Антонио» на чемпионате мира-2019, многие болельщики заговорили о приближающемся провале. Поражение от Франции в первом туре олимпийского турнира только подтвердило эти опасение.

Наступили на горло собственным амбициям

Однако специалисты были уверены, что Попович в итоге даст результат. Звезды где-то наступят на горло своим игровым принципам ради интересов команды и будут пахать в защите, как в самых ответственных играх плей-офф НБА. В отличии от сборной образца ЧМ-2019 тут все понимают, что коллектив превыше всего. Матчи с Испанией и Австралией в Токио это доказали.

В обеих играх оппоненты США были в игре только первую половину. Испанцы за счет индивидуальных действий Рикки Рубио и превосходстве в подборах, австралийцы за счет плотной защиты и хорошего процента реализации дальних бросков от Джо Инглса и Патти Милсса.

Финал будет тяжелым

После перерыва Попович посадил на скамейку Дэмиана Лилларда, а мяч отдал Дюранту. Другие звезды американской команды не возражали против этого, а форвард «Бруклина» вновь сделал результат. Американцы выиграли третью четверть с разницей «+22», а Дюрант не только записал в свой актив 12 очков и две передачи, но и был неотразим в защите. Чего только стоит его блок-шот после аллей-упа на Лэндейла. Впрочем, все его партнеры также были очень старательны на своей половине. Попович не лукавил, когда говорил, что защита должна стать визитной карточкой сборной США.

В четвертой четверти Дюрант отдыхал и уже готовился к финалу. Роль лидера же взял на себя Девин Букер, который провел пока свою лучшую игру в Токио. А вот Дрю Холидэй демонстрирует очень высокую стабильность. На разыгрывающего «Милуоки» можно рассчитывать в тяжелых ситуациях.

А они обязательно будут в финале. Франция или Словения вряд ли так просто отдадут золото американцам в решающей игре Олимпиады.