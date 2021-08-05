Украинец Александр Хижняк победил в полуфинале олимпийского турнира по боксу (до 75 кг), а россиянин Глеб Бакши потерпел поражение.

Хижняк и Бакши боксировали друг за другом. Украинец бился первым — с филиппинцем Эмиром Марсьялем, серебряным призером чемпионата мира 2019 года.

Хижняк начал выбрасывать удары сразу, как только начался поединок, и не сбавил темп до самого конца боя. Марсьяль бил реде, но жестче — видимо, из-за этого и выиграл два первых раунда на судейских записках. Решение спорное — Хижняк был агрессивнее, диктовал свои условия, нанес больше панчей. Так или иначе, чтобы попасть в финал, Александру нужно было боксировать так, чтобы заключительный раунд ему отдали все пятеро судей. Хижняку это удалось. 3-2 по оценкам судей (29-28, 30-27, 28-29, 29-28, 28-29), и он будет биться за золото. К сожалению, не с Глебом Бакши, а с бразильцем Эбертом Консейсао.

Бакши и Консейсао боксировали в полуфинале ЧМ-2019. Тогда бразилец проиграл большинством голосов. Крымчанин Бакши в итоге стал чемпионом мира (важно: Хижняк в том турнире не участвовал).

Консейсао — высокий, длиннорукий парень. И сегодня он боксировал именно так, как такие парни обычно боксируют — вторым номером, нанося удары на отходе, активно используя джеб. Четверо судей отдали первый раунд бразильскому боксеру, но в целом 3-минутка получилась равной, Бакши пытался давить, был довольно активен. А вот во втором раунде Глеб замедлился, и Консейсао стало легче просчитывать его боевые задумки. Третий раунд Бакши провел лучше, но совсем не настолько, чтобы разгромить бразильца (а это был единственный выход). Итог — победа Консейсао 4-1.

— Как оцените судейство в полуфинале? — вопрос Бакши после боя.

— Ничего не будут говорить насчет судейства. Это не в моей компетенции. Надо посмотреть поединок, проанализировать. В первую очередь недоволен собой. Нельзя иногда давать возможности судьям.

— Довольны бронзе?

— Конечно, нет. Любой спортсмен стремится к золоту. Надо все просмотреть и обдумать, работать над ошибками. Большое спасибо сопернику за то, что он показал мне мои ошибки. Будем трудиться дальше.

— Что планируете делать дальше?

— Не буду раскрывать все тайны. Сначала хочу приехать домой, давно не был. Поговорю с тренерским штабом. Впереди чемпионат мира, не буду делать поспешные выводы, мы вместе все обговорим и будем строить дальнейшие планы.

— Есть ли сейчас мысль о переходе в профессионалы?

— Прямо после боя мне бы не хотелось об этом говорить.

— Что увезете с собой с этой Олимпиады?

— Это особенное мероприятие. Эти Игры особенны по-своему. Для меня они были первыми, но я надеюсь, что это последняя Олимпиада без зрителей. Куча эмоций. Прочувствовал, что такое олимпийская семья. Чувствовал поддержку, не описать словами, насколько это все круто.

Финал Хижняк — Консейсао состоится 7 августа. А 6-го на ринг выйдет российский боксер Муслим Гаджимагомедов. Он будет биться за золото в весовой категории до 91 кг с кубинцем Хулио Сесаром Де Ла Крусом.