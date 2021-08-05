Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев — о родном Нижневартовске и песне про воина Батыра и про возможность реванша с американцем.

Российский боксер Альберт Батыргазиев в четверг завоевал золотую медаль в категории до 57 кг. После боя он с удовольствием ответил на многочисленные вопросы журналистов как в смешанной зоне, так и на пресс-конференции и даже после нее.

Нижневартовск заслуживал золота

— Альберт, какие ощущения после завоевания золота?

— Удалось всех порадовать. Я старался! Сдержал свое обещание, которое дал родным. Меня это мотивировало. Самое тяжелое — это борьба с весом. А в ринге просто хотелось получать удовольствие.

— Вы же начинали с кикбоксинга...

— Я всегда мечтал заниматься боксом. В поначалу пробовал и бокс, и кикбоксинг. Спустя год я уже окончательно перешел в бокс. Хотел показать себя во взрослом боксе, тренеры говорили всегда: «Альберт, успехи по юниорам — это хорошо, но сильно не зацикливайся. Весь бокс начинается только на взрослом уровне». В 18 лет я стал чемпионом России по кикбоксингу, в том же году выиграл и чемпионат России по боксу в Грозном. Тогда передо мной открылось очень много дверей. Одна из них — Олимпиада.

Поехать на Олимпиаду и вернуться с золотом — это мечта. Я хотел продолжить дело старших товарищей Евгения Макаренко, Александра Малетина. Я очень рад, что мне удалось сдержать данное себе слово. Мой город — Нижневартовск — заслуживал золотой олимпийской медали, то же самое касается всего региона и страны. Рад, что смог оправдать ожидания. Скоро эта медаль поедет через Москву в Нижневартовск.

— Медаль — первый шаг к чему-то большему или уже достигнутая цель?

— Это еще одна медаль в мою копилку. Постараюсь увеличивать количество своих наград. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, все впереди. Будем дальше радовать своими победами. Я доволен, что очень много людей смотрит бокс, это красивый вид спорта, он объединяет людей.

— Показалось, что финальный бой для вас прошел довольно легко.

— Это лишь ощущение со стороны, бой был тяжелым. Все бои здесь получились трудными для меня. На этих соревнованиях нет легких соперников. Одно участие на Олимпиаде чего только стоит. Здесь нельзя недооценивать соперника, к каждому отдельно готовился. Любой мог показать хороший бокс и победить, здесь собрались только самые сильные. Рад, что мне удалось завоевать золото и доказать всем — в первую очередь судьям, — что я достоин этой победы.

Реванш с американцем — почему нет?

— Интересен ли вам потенциальный реванш финала уже на профессиональном уровне?

— Думаю, это будет дополнительным стимулом продолжать трудиться, чтобы встретиться в профессиональном боксе со своим оппонентом. Мы занимаемся хорошим делом. Главное, чтобы наш бокс нравился зрителям. Бывают и взлеты, и падения, надо быть готовым.

— Какой бой был самым тяжелым на Олимпиаде?

— Все бои были тяжелыми от первого до последнего. Каждый соперник хорош в своем стиле. Любой может навалять тебе нормально, так что старался не терять концентрацию. Я настраивался на полуфинальный поединок как на первый финал. Это был принципиальный бой. Я уже проигрывал этому сопернику, хотел взять реванш. Каждое поражение — это мотивация для работы.

— Что-нибудь в Токио запомнилось?

— Из-за пандемии мы особо не гуляли. Но в Олимпийской деревне обошел каждый угол. Из-за весогонки приходилось постоянно бегать, делать кардио. Было необходимо подсушиться.

— Сколько километров нарезали километров по деревне?

— Прилично!

— Можно ли сказать, что музыка, под которую вы выходите на ринг, стала вашим талисманом?

— Эта мелодия реально захватывает и заряжает. Песни моих друзей мотивируют меня, поэтому я их и выбрал. Это песня моего друга Арсланбека Султанбекова. У него много песен. В полуфинале выходил под песню «Домбра», а вторая про воина Батыра — «Мой Косай».

— Какие впечатления увозите с этой Олимпиады?

— Я столько лет шел к этой победе... У меня получилось реализовать поставленные цели и задачи. Много лет назад я пообещал, что привезу эту медаль. Моя страна, жди меня, золото едет в нашу державу!