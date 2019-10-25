Решение о переносе марафона на ОИ-2020 в Саппоро еще окончательно не принято

Окончательное решение о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро в настоящий момент еще не принято, cообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Токио Юрико Коикэ.

Ранее МОК объявил о планах перенести в Саппоро марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе в рамках летней Олимпиады-2020 в Токио. Это было аргументировано тем, что перенос состязаний позволит организовать их в более комфортных условиях. В Саппоро температура в течение дня на 5-6 градусов ниже, чем в Токио, который находится на 800 км южнее.