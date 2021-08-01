Ехала, чтобы кайфануть и сделала это. Но без медали.

Елизавета Посадских когда-то занималась конным спортом, но нашла себя в более экзотическом виде спорта — BMX. Можно сказать, что сменила настоящего коня на железного и не прогадала. Раньше приходилось целый год копить на первый велосипед, зато теперь она входит в десятку лучших райдеров планеты и выступает на Олимпиаде.

К сожалению, без медалей. Надежды были связаны с тем, что Лиза брала бронзу на чемпионате Европы, значит могла выстрелить и тут. Но конкурентки были очень сильны, а в финале показать достойный результат еще и помешало падение, Елизавета осталась на девятой строчке с 63,00 баллами. Для сравнения, оценка чемпионки Игр британки Шарлотты Уортингтон — 97,50.

Но для нее это не главное. Как рассказывала сама спортсменка, она едет на Игры не для того, чтобы всех обыграть, ведь трезво оценивает собственные силы, а в первую очередь, чтобы доказать самой себе, что может. И чтобы просто получить удовольствие.

Невозможно не обратить внимание на ее татуировки. Их много, они покрывают значительную часть тела и выглядят впечатляюще. Кстати, параллельно со спортом, Посадких сама работает тату-мастером. Так что если бы живете в Краснодаре и всегда мечтали о красивом рисунке на своем теле — набить его может участница Олимпийских Игр.

BMX — новый вид спорта на Играх. И он помогает открывать новые имена. Сегодня Посадских вместе с другими спортсменками сотворила историю и очень довольна этим. Как, кстати, и комплиментам своей внешности:

«Я миниатюрнее и меньше всех. Но, может, это и плюс? Уверена, что мне легче падать, потому что я намного легче. Так сложилось, что на всей BMX-сцене я самая маленькая. И для меня это плюс, мне нравится, как я выгляжу. Если честно, ни капли не сомневаюсь, что я самая симпатичная из райдеров. Не хочу скромничать!» — сказала она в интервью журналистам.