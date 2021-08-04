Интервью с дебютантом Игр в дебютном виде спорта — райдером Иреком Ризаевым, выступающим в дисциплине BMX-фристайл.

На Олимпиаде в Токио впервые участвовали спортсмены в дисциплине BMX -фристайл. Это молодой, но динамично развивающийся по всему миру вид спорта, и на удивление многих в России он на хорошем уровне. Так, среди всего 18 участников, которых допустили до соревнований, было два россиянина — одна девушка и один мужчина. При этом Ирек Ризаев летел в Японию в статусе вероятного фаворита и мог побороться за медаль. Помешала серьезная травма, которая не позволила райдеру из Казани продемонстрировать все свои трюки на Играх, но главное, что Ризаев получил олимпийский опыт и сделал лучшую рекламу своему виду спорта по всей стране. О внезапно возросшей популярности, казусу с музыкой для выступления и планах на будущее Ризаев рассказал в интервью «СЭ» после возвращения в Россию.

За день меня узнали три человека — это удивительно

— Олимпиада — самое яркое и масштабное событие в вашей жизни?

— Вероятно, да.

— С какими впечатлениями вернулись из Токио?

— Впечатления невероятно положительные. Сильно заряжен. Сложно описать то, что я пережил на Олимпийских играх, но это было явно выше моих ожиданий. Очень рад, что удалось посетить такие соревнования. Счастлив, что мой вид спорта — BMX -фристайл — наконец-то включили в программу Олимпиады.

— Ощутили к себе повышенное внимание во время Олимпиады? Наверняка в соцсетях заметно подросло количество подписчиков.

— Я даже не думал, что за мной будет следить так много человек. Я только прилетел в Россию, и складывается ощущение, что буквально все наблюдали, смотрели. Помимо знакомых много людей на улице могут подойти ко мне, что-то сказать. За день меня узнали три человека — это удивительно.

— И это притом что трансляции в вашей дисциплине были в максимально неудобное для европейской части страны время...

— К сожалению, да, не всем удалось в прямом эфире посмотреть. Но тут в чем дело: меня узнают благодаря одной очень смешной ситуации с музыкой. Мне диджей включил трек Моргенштерна на мой заезд, и много кто над этим посмеялся, это быстро разлетелось по всем интернет-пабликам.

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— Вы любите такую музыку или решили для юмора ее выбрать?

— Так не я ее выбирал, не просил Моргенштерна. Диджей, который ставил музыку на Олимпиаде, очень часто ездит по нашим соревнованиям. Я его хорошо знал, доверял ему. Меня попросили скинуть треки, я сказал — доверяю вашему выбору, вы никогда меня не подводили. В итоге выбрали Моргенштерна. Видимо, хотел что-то популярное российское поставить.

— С таким успехом можно было и Ольгу Бузову включить.

— Я ни разу не фанат Моргенштерна, но в принципе был не против. Фишка в том, что я узнал об этой ситуации уже после заезда. Я, пока еду по треку, не слышу вокруг себя ничего. Физически не слышу, полностью погружен в катание, свою попытку. Можете кричать мне что-то с трибун, я в этот момент и слова не расслышу.

Есть риск, что, став олимпийским, BMX будет скучным

— BMX -фристайл сильно изменился с включением в олимпийскую программу?

— В принципе от мероприятия впечатления даже лучше, чем я ожидал. Как я себе представлял Олимпиаду — на деле все гораздо круче. Включение в программу BMX меня, конечно, радует, я так на Игры попал. Где-то это поможет нашему виду спорта, станет фактором развития. Отношение государства явно к нам изменится, станут относиться серьезнее, бюджеты будут появляться, площадки строиться в большем количестве. Это уже и сейчас видно, поддержка серьезная, по всей России строятся отличные экстрим-парки. Но есть и один отрицательный момент. Существует риск, что BMX -фристайл теперь потеряет некий свой шарм, аутентичность. Свобода уйдет, и он станет классическим видом спорта, немного скучным. Не стоит допускать того, чтобы наш спорт стал чересчур официальным, важно, чтобы он сохранил свою культуру.

— При этом есть сноуборд, который в программе Олимпиады уже почти 30 лет. Он сочетает в себе и неформальную культуру, и традиции классического большого спорта.

— Соглашусь, это хороший пример и ориентир. Посмотрим, как сложится все у нас. Пока что рано загадывать, на сегодня все замечательно.

— Сейчас в программу Олимпиад добавляют много экстремальных, молодежных дисциплин. В Токио — скейтборд и BMX , в Париже дебютирует брейк-данс. Какие еще виды спорта вы бы хотели увидеть в составе олимпийской семьи?

— Сложно сказать сразу. Мне бы хотелось увидеть еще одну дисциплину в BMX -фристайл, добавить разнообразия. В скором времени, возможно уже к Лос-Анджелесу, добавят самокаты. Это очень вероятно, среди молодежи они очень популярны. От себя что-то посоветовать не могу, здесь нужно серьезно обдумывать — насколько вид спорта популярен, развит по всему миру, доступен.

— Уровень российских райдеров котируется в мире?

— На достаточно приличном уровне. У нас в олимпийской дисциплине « BMX -фристайл-парк» очень хорошие результаты. Я, Костя Андреев, Саша Никулин — мы по-настоящему двигали этот вид спорта, тогда многие удивлялись нам, никто не знал в мире, что в России тоже катаются на BMX . Потихонечку мы начали ездить по международным большим соревнованиям, представлять страну — задолго еще до признания нашего вида олимпийским. Помогла внутренняя конкуренция развиваться, поддерживали друг друга. Следом за нами много приходило других, молодых райдеров. Развитие вида шло очень быстро. Перед Токио мы были на третьем месте по мировому рейтингу после Австралии и США — результат говорит сам за себя. Так что мы на хорошем уровне, и надо идти дальше, не останавливаться. И медали будут.

Перед Олимпиадой была серьезная травма — рад, что вообще доехал до Токио

— Своим выступлением на Олимпиаде вы полностью довольны?

— Честно скажу — двоякая ситуация. Отчасти я понимаю, что в лучшей, стопроцентной форме я бы показал результат намного лучше и поборолся бы за высшие места вообще без каких-либо проблем. Я это знаю, вижу, как катались другие ребята и как могу кататься я сам. С другой стороны, учитывая мой путь к Токио, я очень рад, что смог в принципе выступить, и выступить достойно. Была получена в начале июня достаточно серьезная травма на чемпионате мира во Франции, огромные шансы были пропустить первую Олимпиаду. К счастью, собрался, быстро восстановился и до Игр доехал. Не дошел до лучших кондиций, но удалось в принципе показать приемлемый результат. Практически уверен, что, к сожалению, никто в России сейчас лучше бы не выступил, так что моя совесть в этом плане чиста. Конечно, могло бы быть и лучше... Но есть как есть.

— Я верно понимаю, что пришлось уменьшить сложность программы из-за травмы?

— Да, это так. Не все трюки я успел восстановить и смог показать в Токио.

— Недавно ваша мама в интервью намекнула на возможный уход из спорта. Сказала, что у вас есть свой бизнес и нет планов выступать до последнего. Хотя бы в Париже мы можем вас ждать?

— Ее, наверное, не совсем правильно поняли. На уход пока никто не намекает, Париж — это стопроцентно моя следующая глобальная цель. Постараюсь.

— Цель — олимпийское золото, обыграть австралийца?