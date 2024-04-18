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100 дней до Олимпиады: вышел новый медальный прогноз. Без России аналитики предрекают взлет европейцев

Gracenote: США выиграют медальный зачет Олимпиады-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Медали Олимпиады-2024 в Париже
Медали Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
Компания Gracenote удивляет данными о распределении наград в Париже-2024.

Известная американская компания Nielsen, а вернее ее подразделение Gracenote, подготовила новый прогноз медального зачета Парижа-2024, за 100 дней до Игр. Преимущество США над конкурентами сокращается.

Реальная интрига в зачете

Если в зимних Олимпиадах судьба медального зачета обычно решается в последний день, а то и спустя несколько лет после завершения, как в случае с Сочи-2014, то летние Олимпиады такой интригой не отличались. Обычно американцы сразу уходят вперед, за исключением 2008-го, когда точно таким же образом уничтожил конкурентов Китай.

Но в последнем цикле все поменялось. Зимние игры в Пекине в одну калитку выиграла Норвегия, а вот на летних две главные страны, США и Китай, разделило всего одно золото — 39 на 38. Хотя китайские СМИ подсуетились и добавили своим золотые медали Тайваня и Гонконга, чтобы показать, что мудрый Си привел Китай на самом деле к первому месту.

Так или иначе, в преддверии Парижа противостояние США и Китая будто ожило. Есть и другие интриги — например, последние хозяева Олимпиады, за исключением бразильцев, очень мощно поднимались в зачете. Японцы сенсационно попали в тройку, британцы в Лондоне тоже заняли третью строчку. Сможет ли повторить успех Франция и стать первой после грандов, тем более в условиях отсутствия России?

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Что получилось у американцев?

Gracenote все посчитал и определил, что борьба за победу в зачете будет плотной. Можно ли доверять аналитикам? Перед Токио они говорили о 40 золотых медалях США (итого 39), 33 — у Китая (итого 38), 26 — у Японии (итого 27), 21 — у России (итого 20, только вот мы проиграли британцам, которым обещали всего 14). В общем, тенденции эти ребята понимают.

Но если в декабре аналитики говорили о счете 37 на 35 по золоту в пользу американцев, теперь расстояние увеличивается. Франция, кстати, была тоже близко — 27. По новым прикидкам медальный зачет выиграют США, а финальный расклад будет таков:

Медальный зачет Олимпиады-2024 по версии Gracenote

Gracenote, правда, считает таблицу по общему числу и отправляет Францию вниз за британцев и японцев. Но это отдельная история — почему до сих пор спортивные СМИ не перейдут на очковую систему, например 3-2-1, которая куда справедливее и зрелищнее — так как влиять на зачет будет не только победитель, а любой призер.

Кто в плюсе?

Что обращает на себя внимание — фантастический скачок нидерландцев. Аналитики утверждают, что он будет зависеть от трех видов спорта — велогонок (22 комплекта медалей), разных видов гребли (30) и легкой атлетики (48). Вместо 7-го места с десятком золотых слитков аж четвертое с 18. Даже не верится.

Разумеется, поднимутся французы — они даже могут в какой-то момент вклиниться в борьбу кита и слона, то бишь Китая и США. У хозяев Олимпиады очень хорошее распределение по разным видам спорта — они представлены и в плавании, и в дзюдо, и игровых видах и, в отличие от японцев, не зависят от одного вида. Не факт, что это хорошо, но так завоевывать медали будто справедливее.

Наконец, Австралия — она может подняться в топ-5 зачета впервые с Сиднея-2000. Пока для этого не хватает серебра, но понятно, что прогнозы очень примерные. Главный мотор австралийцев — плавание.

Российские и&nbsp;белорусские спортсмены примут участие в&nbsp;Олимпиаде-2024 в&nbsp;Париже. Белорусы стремительно догоняют Россию по участникам Олимпиады. У них другое мнение о нейтральном статусе

Сколько медалей будет у России?

Правда, сравнивать чистое количество медалей между разными годами, как это делает Gracenote, спорно — во-первых, на каждой Олимпиаде разыгрывается разное число наград. Интересно, что в Париже их даже стало на 10 меньше, чем в Токио, что уникально на фоне тренда на расширение программы. Во-вторых, в прогнозе нет России и Белоруссии, которые завоевали на двоих почти 80 медалей в Токио (из 329, то есть каждый четвертый подиум был с нашими или братьями по несчастью).

И как раз медальный прогноз на Россию — штука, которую Nielsen не сделал. Давайте прикинем мы. В тхэквондо на последнем чемпионате мира у россиян одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей. Хотелось бы побольше золота, но запишем честно одно, тем более что программа турнира на ЧМ шире олимпийской. По два золота было в борьбе и дзюдо, рассчитываем мы на медаль в прыжках на батуте и на одно золото в теннисе — в Токио выстрелили смешанные пары, здесь есть шанс помечтать о золоте в мужских разрядах.

Пятиборка Ульяна Баташова
Ульяна Баташова.
Фото Global Look Press

Из интересных событий в квалификации — в эти дни проходит этап Кубка мира по пятиборью в Анкаре, и россиянка Ульяна Баташова будет выступать 20 апреля в финале. После двух дней соревнований она в топ-5. Главный старт для нее — июньский чемпионат мира, где надо попасть в тройку. Попадет — наверняка будет претендовать и на олимпийскую медаль. Осталась квалификация у каноистов и байдарочников, но в последние годы любая медаль в этих видах — уже победа.

Наверное, самым разумным прогнозом для нейтральных россиян будет примерно пять золотых медалей и около 13-14 в сумме. Тогда Олимпиаду в тех видах спорта, где наших спортсменов допустили, можно будет считать успешной. Скорее всего, это место в конце первой двадцатки, но в медальной таблице наших спортсменов по решению МОК не будет, так что все эти подсчеты тоже очень условны.

Париж-2024
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