Российскому каноисту Штокалову до сих пор не вручили бронзовую медаль Олимпиады-2016

Российский каноист Илья Штокалов сообщил, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр-2016.

«Никаких изменений не произошло, мне мою медаль пока не вручили, — цитирует Штокалова ТАСС. — Несколько лет назад я выбрал Олимпийский музей в Лозанне местом получения награды, но до сих пор меня туда не пригласили».

11 июля 2018 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию молдавского каноиста Сергея Тарновского, показавшего на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро третий результат на дистанции 1000 м и впоследствии лишенного бронзовой награды за нарушение антидопинговых правил. Штокалов тогда занял четвертое место, уступив молдавскому спортсмену по фотофинишу.

Международный олимпийский комитет в августе 2018 года принял окончательное решение о передаче бронзы Игр-2016 россиянину.