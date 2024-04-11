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11 апреля, 13:37

Российская пятиборка Баташова получила нейтральный статус

Виктория Кравченко
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Российская пятиборка Ульяна Баташова сможет выступить на ближайшем этапе Кубка мира в Анкаре в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских и белорусских пятиборцев к международным турнирам в нейтральном статусе.

В апреле UIPM сообщил, что данный статус получили 12 белорусских и один российский спортсмен.

Кубок мира в Анкаре пройдет 16-21 апреля.

Баташова — двукратная серебряная медалистка чемпионата мира (в команде и эстафете), чемпионка и медалистка этапов Кубка мира, участница Олимпийских игр в Токио.
Источник: https://rsport.ria.ru/20240411/pyatiborka-1939327425.html
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