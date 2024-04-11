Российская пятиборка Баташова получила нейтральный статус

Российская пятиборка Ульяна Баташова сможет выступить на ближайшем этапе Кубка мира в Анкаре в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Международный союз современного пятиборья (UIPM) допустил российских и белорусских пятиборцев к международным турнирам в нейтральном статусе.

В апреле UIPM сообщил, что данный статус получили 12 белорусских и один российский спортсмен.

Кубок мира в Анкаре пройдет 16-21 апреля.