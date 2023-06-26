Станислав Поздняков: «Мы претворяем в жизнь гуманитарную миссию олимпизма»

В Санкт-Петербурге с размахом отметили XXXIV Всероссийский олимпийский день.

Мероприятия Олимпийского комитета России продолжают покорять знаковые для отечественного спорта места и арены. Всего несколько недель назад на главном московском стадионе «Лужники» прошел Международный форум юных олимпийцев. А в минувшие выходные центральной площадкой традиционного Всероссийского олимпийского дня стал Крестовский остров в Петербурге, где расположена «Газпром-Арена» и еще множество спортивных объектов.

— Более 70 регионов подключилось в этом году к нашему мероприятию, которое мы впервые проводим в новом формате в течение месяца, активно взаимодействую с нашими олимпийскими советами, — сказал на открытии праздника глава ОКР Станислав Поздняков. — Благодарю правительство и олимпийский совет Санкт-Петербурга за организацию такой масштабной и разносторонней площадки для всех желающих. А еще за настоящую летнюю погоду, которую мы наблюдаем, — яркий, солнечный, олимпийский день!

Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Олимпийский Петербург

И действительно, вопреки первоначальным прогнозам с самого утра в городе на Неве было безоблачно и тепло. И такие комфортные условия сохранились вплоть до завершения мероприятий. А было их с лихвой. Началась программа Всероссийского олимпийского дня еще рано утром с особого мероприятия, подчеркивающего торжественность праздника и историю Северной столицы. Руководители ОКР совместно с олимпийцами, как петербургскими, так и прибывшими из других городов страны, возложили цветы к памятнику матросу в Приморском парке Победы на Крестовском острове. Этот монумент установлен в память о моряках, участвовавших в обороне Ленинграда и прорыве морской блокады города в годы Великой Отечественной войны. Первыми к мемориалу вместе подошли Станислав Поздняков и олимпийская чемпионка 1952 года Галина Зыбина.

— Этот день символично напоминает о том, что именно на берегах Невы зародилось олимпийское движение в России, — отметил серебряный призер Олимпиады-1996 по велогонкам на треке Антон Шантырь, ныне занимающий пост председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. — У нас в городе проживают 55 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Их судьбы являются примером для молодого поколения, все они занимаются популяризацией здорового и активного образа жизни, истинных ценностей олимпизма.

92-летняя Зыбина — одна из первых отечественных обладательниц золота Игр. В Хельсинки в 1952-м она выиграла соревнования в толкании ядра. Также в ее послужном списке серебро Мельбурна-1956, бронза Токио-1964 и целая россыпь рекордов. А в воскресенье Галина Ивановна поучаствовала еще в одном, выйдя в числе знаменитых спортсменов на церемонию открытия Всероссийского олимпийского дня. Их приехало на праздник столько, что представление с перечислением титулов заняло почти четверть часа, а глава ОКР, то ли в шутку, то ли всерьез сказал, что пора задуматься об увеличении в будущем размеров сцены.

— Мы установили неофициальный рекорд мероприятия по числу олимпийских чемпионов и призеров на одной сцене, более 50 прославленных спортсменов и тренеров, — сказал в приветственном слове руководитель ОКР. — Уверен, что, когда мы будем подсчитывать общее количество участников мероприятий, посвященных Всероссийскому олимпийскому дню, их будет больше миллиона человек по всей стране. Внешние обстоятельства сейчас очень непростые для нашего олимпийского сообщества. Самое время сконцентрировать усилия на том, что мы можем предложить людям. Это здоровый образ жизни, занятия физкультурой и спортом — то, что мы видим здесь на площадках. Одним словом — быстрее, выше, сильнее!

Татьяна Покровская и Евгения Чикунова, Александр Дитятин и Татьяна Казанкина, Алла Шишкина и Беслан Мудранов, Алексей Тищенко и Алия Мустафина — чемпионы разных лет и поколений удостоились оваций от болельщиков в этот день. Стоит отметить и то, что среди гостей на празднике были не только представители различных регионов России, но и гости из братской Белоруссии. Взаимодействие НОК двух стран в последнее время на очень высоком уровне: руководители, спорт­смены, члены комиссий спортсменов не только принимают активное участие в различных совместных мероприятиях, но и соревнуются вместе на многочисленных турнирах для разных возрастных категорий — от Международных игр «Дети Азии» до встреч на уровне национальных сборных. На этот раз в Санкт-Петербург приехали прославленные гребцы — двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен и олимпийский чемпион Андрей Богданович.

— Несмотря на беспрецедентное и необоснованное давление, наши страны остаются верны принципам олимпизма, направленным на устойчивое и мирное развитие общества, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, — зачитал обращение главы белорусского НОК Виктора Лукашенко начальник отдела международных отношений организации Василий Юрчик. — Наши страны объ­единяют общие духовные, культурные и нравственные ценности.

В ходе официального открытия Всероссийского олимпийского дня Станислав Поздняков вручил Почетный знак ОКР Военному институту физкультуры. Старейший и единственный в стране вуз, готовящий кадры военно-физкультурного профиля, был отмечен за заслуги в развитии олимпийского движения в России. Награду получил начальник института генерал-майор Олег Боцман.

Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Работа на будущее

Всероссийский олимпийский день отмечается уже в 34-й раз. С нынешнего года ОКР изменил концепцию — теперь мероприятия по всей стране проводятся в течение месяца и совмещены с другими массовыми спортивными и культурными событиями.

Забеги, соревнования по разным видам спорта, целые фестивали проходили в регионах, собирая десятки тысяч человек. И праздник в Петербурге стал красивым и логичным финалом, представившим гостям все лучшее. Сразу после церемонии открытия президент ОКР дал старт забегу на 5 километров, в котором приняло участие более 2 тысяч легкоатлетов-любителей. Лучших Станислав Поздняков встречал и на финише вместе с олимпийским чемпионом, председателем комиссии спортсменов ОКР Юрием Борзаковским. У мужчин победителем стал Дмитрий Трипутень, у женщин — Вера Стаценко. Здорово, что многие из участников чуть позже вышли на старт и детских забегов на 200 и 400 метров уже целыми семьями.

— Самым важным во Всероссийском олимпийском дне является то, что он проходит по всей стране, — подчеркнул Поздняков. — И мы рады, что с каждой минутой люди все прибывают — здесь можно познакомиться с разными видами спорта и найти информацию о том, как записать детей в спортивную школу. То есть мы все вместе участвуем в формировании олимпийского резерва на будущее и претворяем в жизнь гуманитарную миссию олимпизма. Все виды спорта, представленные здесь, заслуживают уважения и стоят того, чтобы ими заниматься. Главное — чтобы в секции приходила молодежь, была преемственность поколений.

А выбрать действительно было из чего — свои экспозиции на площадке рядом с «Газпром-Ареной» развернули более 30 спортивных федераций. Руководители ОКР вместе со спортсменами потратили на осмотр более часа. Поздняков, помимо прочего, попробовал силы в керлинге, настольном теннисе и стрельбе из лука. Не отставали и другие — так, генеральный секретарь ОКР Родион Плитухин вышел на боксерский ринг.

— Посмотрите, какая сегодня погода — видимо, Петербург очень рад принимать Всероссийский олимпийский день! — сказала чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова. — На самом деле, все здорово, я раньше никогда не была на этом празднике. И очень рада, что он проходит в нашем городе и собрал такое количество людей. Мне нравится, я уже успела сыграть в керлинг на стенде нашей федерации. Теперь собираюсь пройти по другим площадкам.

На каждой из них до вечера кипела жизнь. Можно было принять участие в турнире по стритболу, взять в руки настоящие сабли, шпаги или рапиры, ощутить тяжесть легкоатлетического ядра или молота. А еще отправиться в скейт-парк или на скалодром, пройти тестирование от Инновационного центра ОКР, поучаствовать в олимпийской зарядке, взять в руки клюшку для гольфа или хоккея на траве, оказаться на татами для дзюдо или карате. А Всероссийская федерация художественной гимнастики и Федерация синхронного плавания России организовали выставку легендарных костюмов, в которых наши спортсменки выступали на Играх.

— Мне кажется, это прекрасная инициатива, — считает трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. — Так редко болельщики могут вблизи рассмотреть детали, фактуру и особенности купальников, а здесь они смогли стать немного ближе к истории нашего вида спорта. Уверена, что юных синхронисток возможность взглянуть на эти исторические костюмы вдохновит на будущие победы.

Более того, если пройти специальный квест и посетить все возможные площадки, то можно было получить памятные подарки и сувениры как от федераций, так и от ОКР.

Желающие также не остались без фотографий с чемпионами и их автографов. Кроме того, в течение всего дня на сцене была предусмотрена концертная программа. Поэтому хочется верить, что разочарованным с Крестовского острова не ушел никто.