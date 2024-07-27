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Париж-2024

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Алдонин — про ограбление Зико: «Ужасное событие, которое говорит о безопасности в Париже»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ограбление экс-тренера красно-синих Зико в Париже, куда он приехал на Олимпийские игры-2024. У бразильца украли портфель, содержимое которого оценивается в 500 тысяч евро.

«Ужасное событие, которое говорит о безопасности в городе. Это же Олимпиада, спортивный праздник. Я сейчас не общаюсь с Зико, хотя отношусь к нему с большим уважением. У него огромные заслуги в футболе, обширная биография, а у меня остались приятные впечатления от работы с Зико», — цитирует Metaratings.ru Алдонина.

В 2009 году Зико тренировал ЦСКА. Под его руководством красно-синие выиграли Кубок России и Суперкубок страны.

Зико ограбили в&nbsp;Париже. Зико ограбили в Париже — ущерб составил полмиллиона долларов. Экс-тренер ЦСКА приехал на Олимпиаду в составе бразильской делегации

Источник: Metaratings.ru
Евгений Алдонин
Артур Коимбра (Зико)
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