Бах снова выступил против политики в спорте. Приведут ли красивые слова к реальным действиям?

На саммите G20 глава МОК наконец-то признал: если спорт станет инструментом для политического воздействия, то он полностью развалится.

Менее месяца назад, на генеральной ассамблее АНОК в Сеуле, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорил, что пока не время возвращать россиян и белорусов на международные старты. Да, он призвал отдельные страны перестать «подрывать единство олимпийского движения», намекая на бойкоты спортивных мероприятий с участием россиян. Позитивный сдвиг, но не тектонический.

На саммите G20, который проходит в эти дни на острове Бали, глава МОК наконец-то сделал заявление, которое ждали от него в конце февраля. Бах попросил лидеров G20 включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита. Иными словами, он хочет допустить к Олимпийским играм спортсменов из конфликтующих стран. Это красивые слова или призыв к действию?

Томас Бах. Фото Reuters

Правильный посыл

Из спортивных чиновников в Индонезию приехал не только глава ФИФА Джанни Инфантино, призвавший политических лидеров к прекращению огня на время проведения чемпионата мира-2022 в Катаре, но и глава МОК Томас Бах. Выступая с трибуны, он произнес очень правильные слова, которые вряд ли от него ожидали.

«Игры, прошедшие друг за другом в Токио и в Пекине в разгар пандемии коронавируса, дали всему миру надежду на то, что Олимпиада способна объединить весь мир, — начал свою речь олимпийский чемпион Монреаля-1976. — Но это произойдет только в том случае, если атлеты из всех стран, без исключения, будут в ней участвовать. В отличие от других конфликтов между странами в прошлом, в этот раз некоторые страны решили, что имеют право отказывать атлетам в участии в Олимпийских играх по политическим соображениям. Если спорт станет инструментом для политического давления, то он полностью развалится. Сама суть спорта в том, что решения должны принимать только исходя из спортивных результатов, а не по любым другим причинам».

Бах попросил на бумаге закрепить спортивную нейтральность как гарантию участия спортсменов из всех стран, включая Россию и Белоруссию. На всех Олимпиадах.

«Необходимо, чтобы в Олимпийских играх принимали участие все страны, в особенности конфликтующие, — подчеркнул глава МОК. — Если будут участвовать только страны-союзницы, настоящего символа мира из Олимпийских игр не получится. У человечества не так уж и много возможностей объединиться. Я обращаюсь к вам, лидеры G20, с просьбой услышать мой призыв к миру. Пожалуйста, включите нейтральность в спорте в совместное заявление по итогам саммита».

Получается, что Баху нужна некая резолюция от участников саммита, чтобы снять рекомендации по допуску россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе? То есть МОК сам не способен решать такие вопросы и менять свою позицию? Вопросов много.

«К сожалению, именно с господина Баха начались все проблемы, которые не позволяют многим российским спортсменам выступать на международной арене, — говорит «СЭ» председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Иногда он допускал красивые выражения и посылы о том, что спорт должен быть вне политики, о том, что нужно допускать российских и белорусских спортсменов, но потом следовали практически директивные указания о том, что пока это невозможно из-за конфликта. Сегодня мы слышим новую речь о том, что надо исключить политизацию спорта. Кому он это говорит? Лидерам стран, которые в основном ее и поддерживали. Это обращение с просьбой не вмешиваться? Обращение с просьбой не политизировать спорт? Посыл-то у Баха правильный. Но к чему это в итоге приведет?»

Томас Бах. Фото AFP

Давление от политиков

Сейчас только в трех олимпийских видах наши спортсмены имеют шансы отобраться на Игры в Париже, запланированные на 2024 год: велоспорт, дзюдо и теннис. Международная федерация бокса (IBA) и вовсе допустила участие россиян и белорусов в своих главных стартах под национальным флагом. Правда, у этой организации пока что другие сложности с МОК, связанные с отсутствием признания.

Впрочем, до квалификационных стартов еще есть немного времени. Поэтому было бы хорошо, если слова Баха, произнесенные с трибуны 15 ноября, действительно привели бы к реальным перспективам снятия санкций.

«Хотелось бы, чтобы за этим заявлением последовали какие-то действия, — отмечает «СЭ» олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова. — Например, внеочередной сбор членов МОК, которые обычно голосуют по таким резолюциям. Несомненно, эти слова рассчитаны на политиков, потому что он знал, скорее всего, что на него и на тех, кто голосовал, оказывается давление. Возможно, он таким образом хочет считать, как на это отреагирует пресса, люди, болельщики, спортсмены. И исходя из этого созывать какое-то внеочередное заседание, дабы наши спортсмены успели пройти квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже».

Посмотрим, как западные СМИ отреагируют на заявление высокопоставленного функционера. На данный момент никаких публикаций на эту тему в ведущих изданиях не выходило.