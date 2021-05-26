Игры-2020 состоятся, но принесут только убытки и страх. Этого можно было избежать

Международный олимпийский комитет настаивает на проведении Олимпийских игр в Токио, несмотря на протесты местного населения в Японии.

Против проведения Игр в Токио на этой неделе выступила авторитетная газета Asahi Shimbun, между прочим, главный партнер оргкомитета ОИ-2020. Это, примерно, как если бы против Олимпийских игр в Сочи агитировали на Первом канале. «Мы требуем от премьер-министра Суги отмены Олимпиады!» — таков заголовок в крупнейшем печатном СМИ страны-организатора.

Жители Токио давно массово против проведения Олимпиады. В городе до 31 мая сохраняется чрезвычайное положение, которое практически полностью законсервировало социальную и экономическую жизнь столицы. При этом японцы досконально соблюдают все антиковидные правила, что позволило снизить число случаев в стране с 6000 14 мая до около 3900 на сегодняшний день.

Обычная Олимпиада в чрезвычайной ситуации

И вот теперь все усилия местных жителей могут пойти насмарку. Приедут сотни тысяч потенциально заразных гостей со всего мира и устроят Японии уже четвертую подряд волну коронавируса. А значит, впереди новые карантины, финансовые потери и, главное, человеческие жертвы. Президента МОК Томаса Баха уже обвинили в том, что он считает «издержками» ни много ни мало жизни людей. Можно ли было этого избежать? Конечно!

МОК сейчас делает вид, будто проводит самую обычную Олимпиаду. Ну, с поправками на отсутствие иностранных болельщиков и обязательное ношение масок. В остальном все осталось как есть: система олимпийского отбора, расселения гостей и проведения соревнований. Из технологических новинок по инициативе оргкомитета прижилось только специальное мобильное приложение для отслеживания перемещений. Например, зашел в метро — все, вон с Олимпиады. Вышел без повода из отеля, нарушил социальную дистанцию — то же самое.

Но когда у вас в городе около 60 тысяч аккредитованных гостей, все это напоминает охоту на ведьм. Правила в любом случае будут нарушаться, это аксиома. Но МОК почему-то не делает ничего, что могло бы дать реальную защиту. Например, не предпринимает никаких шагов в сторону обязательной вакцинации.

Что мешало МОК еще прошлой осенью, когда появились первые вакцины, сделать прививку обязательным условием для участия в Играх? И, например, закупить несколько сотен тысяч доз, с тем чтобы централизованно привить всех кандидатов на участие в Олимпиаде. В конце концов, делают же прививки медикам или постояльцам домов престарелых. Спортсмены, которые в силу необходимости перемещаются по миру, тоже находятся в зоне риска. Паспорт вакцинации уже вводится в Евросоюзе, это — реальность сегодняшнего дня. А сто или двести тысяч доз — мизерное количество в мировом масштабе. Столько легко предоставила бы и Россия, и многие другие страны.

Почему МОК не прочитал на шаг вперед?

Но чтобы пойти на такой шаг, нужна была политическая воля. Во-первых, чтобы выдержать недовольство антипрививочников и борцов за права человека. Во-вторых, чтобы провести переговоры о закупке вакцины, причем такой, какая была бы признана по всему миру. В-третьих, чтобы скорректировать систему олимпийского отбора и закончить его еще в прошлом сезоне. Тогда круг участников Олимпийских игр (и, следовательно, круг вакцинируемых) был бы известен заранее и их можно было бы начать прививать.

Сейчас, за два месяца до Игр, делать прививки обязательными уже, конечно, поздно. Есть опасность побочек, да и антитела могут не успеть выработаться. Вот и будут ловить людей через приложения, мыть руки каждые пять минут и спать в масках. А в столице Японии все равно может произойти вспышка заболеваемости. Собрать вместе носителей разных штаммов ковида из 200 стран и верить, что обойдется, — верх наивности.

История с коронавирусом вообще и с Токио-2021 в частности — показательный пример, как нестандартная история с пандемией требует нестандартных подходов. МОК с его консерватизмом к этому оказался явно не готов. А страдать теперь будут все: участники Игр, гости и, конечно, сами японцы.