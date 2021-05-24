Изменения в олимпийской программе существенно снижают возрастную планку для участников ОИ-2020 и ставят МОК под огонь критики.

Участники споров о повышении возрастного ценза в фигурном катании получат новую пищу для размышлений во время предстоящей Олимпиады в Токио. Если самой молодой участницей Игр-2016 была пловчиха из Непала Гаурика Сингх, возраст которой на момент начала состязаний составил 13 лет и 255 дней, то теперь эта планка существенно понижена. Сирийскому игроку в настольный теннис Хенд Заза в день открытия ОИ-2020 будет 12 лет и 203 дня. Если бы Игры в Токио не перенесли, сирийка стала бы самой юной участницей Олимпиад за 50 лет.

Но Заза — это экзотика, всем понятно, что Хенд ни на что серьезное не претендует. А вот появление в олимпийской программе скейтборда обещает битву за медали между тинейджерами. Ведь никаких возрастных ограничений в этом виде спорта сейчас нет, а многие звездные райдеры еще совсем недавно ходили пешком под стол. Например, британка Скай Браун, которой незадолго до церемонии открытия Олимпиады исполнится 13 лет. И она не единственная скейтболистка топ-уровня, которую в фигурном катании или спортивной гимнастике просто не допустили бы до взрослых соревнований.

Назло рекордам

Фанаты Скай Браун давно разделились на тех, кто восхищается мужеством юной спортсменки, и тех, кто требует привлечь к ответственности ее родителей, которые превратили карьеру ребенка в коммерческий проект, рискуя физическим и психическим здоровьем несовершеннолетней дочери. Скай выступает в профессиональных соревнованиях с восьми лет и уже побила множество возрастных рекордов. Сейчас она пытается стать самой юной участницей Олимпиады в истории британского спорта. Для этого ей нужно улучшить достижение пловчихи Маржери Хинтон, которой к моменту старта Игр-1928 было 13 лет и 43 дня. Скай родилась 12 июля 2008 года. Если бы не перенос Игр в Токио, вопросов не возникло бы вообще. Но шанс все равно остается. В день открытия Олимпиады-2020 юной скейтбордистке будет 13 лет и 11 дней.

Правда, квалификация в Токио еще продолжается, и, чтобы ее пройти, Скай необходимо набрать форму после страшного падения с рампы, которое случилось летом прошлого года. Тогда девочка вылетела с трамплина во время исполнения трюка и рухнула на бетон с высоты примерно пяти метров. Результатом стали перелом руки и сотрясение мозга. Для поездки на Олимпиаду в Токио Браун необходимо попасть в 12 лучших скейтбордисток мира по рейтингу. Сейчас она возобновила выступления и полна желания к концу июня вернуться на прежний уровень.

Sky Brown, Rayssa Leal, and Misugu Okamoto are all under 15 years old and represent a new wave of female skaters that are changing the face of competitive skateboarding as we know it! ??



Make sure to catch all three at the @DewTour 2021 this weekend! — Olympics (@Olympics) May 20, 2021

Между тем на попадание в Токио, помимо Браун, претендует целая бригада тинейджеров. Например, ровесницы Скай японки Ризи Окама и Кокона Хираки. Бразильянке Райссе Леаль — 13 лет. Канадке Фэй Эберт — вообще десять, и в случае квалификации на ОИ-2020 она может побить вечный рекорд греческого гимнаста Димитриоса Лундраса, который в 1896 году в возрасте 10 лет и 7 месяцев выступил в командных соревнованиях на брусьях на первых Олимпийских играх в Афинах и завоевал там бронзу. До недавнего времени казалось, что этот рекорд — вечный, однако появление в программе скейтборда меняет ситуацию.

В чем проблема?

Во многих олимпийских видах спорта давно действуют возрастные ограничения. В спортивной гимнастике не пускают на взрослые соревнования до 16 лет, в фигурном катании — до 15, в прыжках в воду — до 14. Такие решения соответствующие международные федерации приняли ради того, чтобы защитить свои виды спорта от «нашествия тинейджеров» и одновременно спасти психическое и физическое здоровье юных спортсменов. Благодаря этим лимитам шанс на медали получают атлеты, прошедшие пубертатный период, — карьеру они завершают не в 17 лет, а все-таки чуть позже.

He's set to be the youngest Olympic athlete to represent Japan at #Tokyo2020



What impact can 14-year-old diving star TAMAI Rikuto have at his «home» @Olympics?https://t.co/CDrr7gITCv@fina1908 @Japan_Olympic — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) May 4, 2021

Считается, что в видах спорта, где важнейшими качествами являются координация и бесстрашие, подростки имеют серьезное преимущество перед взрослыми. В том числе благодаря более «компактному» телосложению и отсутствию страха получить травму. Известны случаи, когда недобросовестные тренеры шли на подлог, проставляя в документах спортсменов больший возраст, чем на самом деле. Или давали своим спортсменам препараты, чтобы затормозить рост организма и половое созревание. Но это все перегибы. На самом деле возрастные лимиты введены как раз для того, чтобы исключить эксплуатацию детского организма ради взрослых спортивных побед.

Считается, что в юном возрасте спортсмены психологически не готовы к нагрузкам и рискам большого спорта, и слишком раннее начало взрослой карьеры способно поломать юному спортсмену всю дальнейшую жизнь. Кроме того, все решения за несовершеннолетних по факту принимают тренеры и родители. В результате Олимпиада и чемпионат мира превращаются в этакий театр марионеток. В гимнастике, фигурном катании и прыжках в воду данную проблему пытаются решить, а вот в скейтбординге, где еще совсем недавно не было ни единой федерации, ни единых правил, пока до этого вопроса просто не добрались. В результате в Токио нас почти наверняка ждут скандалы. Особенно если кто-то из юных райдеров получит на них серьезную травму.