Олимпиада в Токио будет неполноценной? Из-за коронавируса до Игр в Японии доедут далеко не все

Олимпийского чемпиона Рио уже лишили шансов выступить на отборе.

Олимпиада-2020 в Токио все-таки состоится, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Игры в Японии пришлось перенести ровно на год, но даже этот шаг не решил все проблемы с эпидемиологией. Предстоящая Олимпиада будет проходить с целым рядом серьезных ограничений — запрещается допуск иностранных болельщиков, ограничены составы делегаций, а все участники постоянно будут проходить контроль на коронавирус и в случае положительного теста изолированы от остальной команды. До сих пор все детали ковидного протокола Токио не ясны, но уже сейчас ясно, что для ряда спортсменов новые правила станут трагедией. Проблемы начались еще до самих Игр, ведь из-за коронавируса не все спортсмены даже прошли отбор на Олимпиаду.

Олимпийский чемпион не выступил на отборе из-за положительного ковид-теста

Резонансный случай произошел на днях в вольной борьбе. Победитель прошлой Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро грузин Владимир Хинчегашвили вынужден был пропустить отборочный турнир к токийской Олимпиаде из-за положительного теста на COVID-19. Хинчегашвили победил в Рио в весовой категории до 57 килограмм, в Токио он планировал выступать в дисциплине до 65 килограмм. Ранее олимпийскую лицензию ему завоевать не удалось и последним шансом выступить в Японии были соревнования в Софии. Согласно правилам оргкомитета и медицинской службы все участники с подозрениями на ковид отстраняются от турнира. Владимир заболел в самый неподходящий момент и теперь с вероятностью в 99% пропустит Олимпиаду.

The #WrestleSofia matchup between world champions Linda Morais and U23 world champion Grace Bullen is up now on Mat B!https://t.co/ACpFicLoyj — United World Wrestling (@wrestling) May 7, 2021

Болезнь у Хинчегашвили протекает бессимптомно. Более того, спустя несколько суток он получил отрицательный тест, но его уже дисквалифицировали, а путевки в Токио уже разыграли. Владимир достойно принял ситуацию и пожелал удачи другим грузинам, которые выступали на отборе вместо него.

«Все что я могу сказать, так это то, что никто из нас не знает, чего ждать от жизни, — сказал Хинчегашвили. — Я благодарен за все и надеюсь, что мой соотечественник сможет получить олимпийскую лицензию».

Вместо Владимира в Софии выступил Бека Ломтадзе. Это тоже опытный и именитый борец — чемпион мира и призер чемпионатов Европы. Но олимпийского опыта у Беки еще не было и пока тоже не будет — Ломтадзе проиграл в четвертьфинале Магомедмураду Гаджиеву из Польши. Это значит, что Грузия лишилась из-за коронавируса не просто своего лучшего борца в Токио, но и права заявить своего спортсмена. В результате у одной из сильнейших стран в этом виде спорта всего три олимпийские лицензии из шести возможных.

Олимпиада в Токио может лишиться многих звезд

Нельзя сказать, что Хинчегашвили стопроцентно претендовал бы на «золото» в Токио — все-таки сказывается и возраст (ему уже 30 лет), и непривычная еще весовая категория. Раньше Владимир склонялся к легкому весу — в Лондоне взял «серебро» в категории до 55, в Рио победил среди борцов до 57. Медали чемпионатов мира также в категориях 55 и 57 килограмм. Есть обширный опыт выступлений в категории 61 килограмм, в том числе «бронза» на ЧМ в этом весе. Но вот до 65 он начал пробоваться всего два года назад. Пока что успехи средние — «серебро» Европейских игр в Минске, «бронза» на ЧЕ в Каспийске. Последнее время медалей крупных соревнований и вовсе не было, но по мнению самого Хинчегашвили и его тренеров он целенаправленно готовился к Токио и подошел к турниру в Софии практически в идеальной форме. Так что Олимпиада потеряла если не главного фаворита в вольной борьбе, то одного из лучших спортсменов современности. А это значит, что чемпион в этой категории будет победителем с рядом условностей — безусловно лучшим его уже не назвать.

Who do you think wins the #WrestleSofia 125kg semifinal between Jose ROBERTTI ?? and Sumit SUMIT ???



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Точно также как борьба с допингом привела к тому, что до сих пор много споров в спортивной среде о легитимности чемпионского статуса легкоатлетов Рио (в частности, победителей в женских прыжках с шестом и в высоту) из-за отсутствия на соревнованиях российских спортсменов — главных претендентов на победу. Такая же ситуация теперь может возникнуть и из-за борьбы с распространением коронавируса. Представьте себе, что, если в последний момент Олимпиаду пропустят, например, Катинка Хоссу или сестры Аверины? Можно ли будет в таком случае считать полностью легитимными чемпионов в плавании и художественной гимнастике? А что делать, если болезнь распространится в командных видах спорта на всю сборную? Заявки на Игры небольшие и играть дублем не получится, но возможно ли полноценное проведение Олимпиады после дисквалификации, например, США в баскетболе или Бразилии в волейболе? Будут ли полноценными чемпионы в этих дисциплинах в случае такого решения?

Японцы не могут пойти на «либерализацию» эпидборьбы

При этом рассчитывать на более лояльные правила медицинского контроля на Играх в Токио не приходится. Власти Японии и так подвержены огромной критике из-за нежелания полной отмены Олимпиады. 5 мая юрист Кенжди Уцуномия, который несколько раз баллотировался на пост губернатора Токио, запустил онлайн-петицию с требованием об отмене мероприятия. В первые сутки ее подписали 50 тысяч человек, на сегодняшний день количество подписей больше 300 тысяч. Конечно же, правительство Японии не будет идти на столь губительные для мирового спорта меры как отмена Олимпиады под давлением интернет протестов. Но при этом чувствуя беспокойство местных жителей оргкомитет Игр-2020 будет настаивать на максимально жестких правилах проведения соревнований.

В частности, до сих пор существует вероятность полного запрета на посещение Игр зрителями. Сейчас разрешается покупать билеты только гражданам и резидентам Японии, но возможна и Олимпиада без зрителей вовсе. Протокол поведения спортсменов и тренеров еще в разработке, но в качестве предложений — необходимость ношения маски участниками 24/7 даже во время соревнований. Для этого японцы подготовили специальные респираторы, которые можно носить даже пловцам в бассейне. Вероятность смерти от нехватки кислорода при пиковых нагрузках при этом, похоже, мало кого интересует — на недавнем чемпионате мира по керлингу в плей-офф всех участников уже заставили играть в масках. Но это керлинг, а можете себе представить бег на 100 и 200 в маске? Такие избыточные меры действительно могут привести к трагедии, причем не из-за мутации COVID-19.

При этом даже такие ограничения не обезопасят Игры полностью и не отменяют сценария их отмены по ходу, а также странных казусов. Тот же чемпионат мира по керлингу грозились отменить из-за ложноположительных тестов, а что, если такие ложные тесты будут и в Токио? Где гарантии, что борьба с коронавирусом, опять же по аналогии с борьбой с допингом не станет инструментом политической борьбы и методом борьбы с конкурентами? Вряд ли кого-то устроит ситуация, где перед стартом Юлия Ефимова сдает «положительный» тест на ковид, пропускает заплыв, а потом выясняется, что лаборатория ошиблась. Будут ли в таком случае аннулироваться результаты и как компенсируют спортсменам эту фатальную ошибку? Пока что вопросов больше, чем ответов.