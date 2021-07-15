«Знать антидопинговые правила должны все»

ОКР провел обучение региональных специалистов по антидопинговому видеокурсу.

Олимпийский комитет России продолжает реализацию обучающей онлайн-программы «Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним» на базе Российского международного олимпийского университета (РМОУ). Новый курс завершится 16 июля.

Программа представляет собой 18 онлайн-занятий по 45 минут каждое. Среди них — 16 видеолекций по таким темам, как, например, «Современное устройство мировой системы борьбы с допингом», «Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере борьбы с допингом в спорте», «Роль и обязанности персонала спортсмена».

Для специалистов из регионов

Целевая аудитория программы — ответственные за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в региональных спортивных федерациях и региональных олимпийских советах.

— Знать антидопинговые правила должны не только атлеты и персонал спортсменов, но и другие специалисты, работающие в сфере физической культуры и спорта. Эта обязанность прописана во Всемирном антидопинговом кодексе, — подчеркнула советник ректора РМОУ по разработке антидопинговых программ Вероника Логинова. — Одна из задач, которые мы ставили перед собой при разработке данного курса, — обеспечить возможность специалистам из всех регионов в удобное для них время пройти антидопинговое обучение. Эта цель достигнута благодаря онлайн-программе.

Дополнительную ценность представляют видеоролики, снятые специально для программы. В России это сделано впервые. Обучающиеся могут посмотреть, как на практике происходит процедура сдачи допинг-теста от момента уведомления спортсмена до окончания процедуры. Кроме того, при участии эксперта из РАА «РУСАДА» подготовлен видеоролик о том, как правильно заполнять информацию о местонахождении спортсменов в системе ADAMS.

Инновационные методы борьбы с допингом

По итогам курса слушатели проходят тестирование, показывающее, как усвоен материал. Успешно сдавшие зачет получают документ об обучении — электронный сертификат РМОУ.

Планируется, что в случае изменений антидопинговых правил или списка запрещенных веществ курс также будет дополняться актуальными сведениями. Но на данный момент он содержит полную информацию по антидопинговой теме. В программу включены занятия, посвященные не только таким обязательным для изучения специалистами базовым темам, как виды нарушений антидопинговых правил и санкции за эти нарушения, но и интересным, мало освещаемым вопросам, таким как современные инструменты и инновационные методы борьбы с допингом, а также психологические аспекты нарушений антидопинговых правил. В подробной презентации рассказывается об особенностях антидопинговых правил на крупных международных соревнованиях на примере Игр в Токио. Отдельный урок посвящен обязанностям субъектов физической культуры и спорта в части противодействия допингу.

На данный момент успешно завершили обучение более 150 человек. В общей сложности в 2021 году планируется проведение 17 курсов. Следующий поток ориентировочно состоится 6-10 сентября. Знакомиться с видеоконтентом и проходить тестирование для оценки усвоения учебного материала обучающийся может в удобное для него время, но только в период реализации того потока, на который записан слушатель.