Конькобежец Юсков пояснил мат в отношении Снуп Дога: «Интересно, что сказал бы про него де Кубертен»

Российский конькобежец, трехкратный чемпион мира и участник Олимпиады в Сочи Денис Юсков в интервью «СЭ» пояснил слова об участии рэп-исполнителя Snoop Dogg в эстафете олимпийского огня. Ранее американец сидел за распространение наркотиков. Юсков раскритиковал выбор организаторов.

— Вы написали про Снуп Дога в роли факелоносца, уже много шуток на эту тему. Что вас удивило в этом, какие вам не понравилось «реалии наших дней»?

— Я не понимаю, почему данный факт вызывает желание шутить. Здесь даже слово абсурд не очень подходит. Ну как это возможно? Кто это придумал? Чувство, будто это нереально. Помню, в 2004 году смотрел свою первую Олимпиаду в Афинах. Это же что-то космическое вообще было! И вот неделю назад мне товарищ пишет, что Снуп понесет олимпийский огонь — честно, я не поверил. И вот сегодня он же мне прислал ролик, где я увидел то, что увидел. Выйдите на улицу в любой стране мира и спросите: «Кто такой Снуп Дог, с чем он ассоциируется? Что он несет в массы? Как такое возможно?» Я не понимаю. Интересно, что бы на это сказал Пьер де Кубертен.

Олимпийское движение больше не выполняет своей миссии, на мой взгляд. Про справедливость в отношении наших атлетов рекомендую забыть как минимум на ближайшие десятилетие. Так вам станет проще. Делай что должно и будь что будет.