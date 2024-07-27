Валуев: «Не собираюсь смотреть Олимпийские игры. Буду фиксировать огрехи организаторов»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры-2024.

«Буду ли смотреть Олимпийские игры в Париже? Нет, абсолютно не собираюсь. Буду фиксировать огрехи организаторов. Те соревнования, в которых будут выступать наши спортсмены, тоже смотреть не буду», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.