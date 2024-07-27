Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 05:25

Валуев: «Не собираюсь смотреть Олимпийские игры. Буду фиксировать огрехи организаторов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры-2024.

«Буду ли смотреть Олимпийские игры в Париже? Нет, абсолютно не собираюсь. Буду фиксировать огрехи организаторов. Те соревнования, в которых будут выступать наши спортсмены, тоже смотреть не буду», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Источник: «РБ Спорт»
Олимпиада
Николай Валуев
0
Читайте также
Открытие XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пройдет 26 июля в пятницу, 26 июля.
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Следственный комитет установил еще трех участников банды Ясина
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Заслуженный юрист РФ раскрыл новую уловку мошенников с «заграничными номерами»
Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алдонин — про ограбление Зико: «Ужасное событие, которое говорит о безопасности в Париже»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости