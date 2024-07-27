Валуев: «Не собираюсь смотреть Олимпийские игры. Буду фиксировать огрехи организаторов»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что не будет смотреть Олимпийские игры-2024.
«Буду ли смотреть Олимпийские игры в Париже? Нет, абсолютно не собираюсь. Буду фиксировать огрехи организаторов. Те соревнования, в которых будут выступать наши спортсмены, тоже смотреть не буду», — цитирует «РБ Спорт» Валуева.
Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.
Источник: «РБ Спорт»
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