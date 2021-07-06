Даты Олимпийских игр-2021 в Токио, программа соревнований и новые виды спорта

Даты церемоний открытия и закрытия игр, расписание соревнований, новые дисциплины и виды спорта на Олимпиаде-2020.

Первые в истории перенесенные Олимпийские игры стартуют в июле 2021 года. За год коронавирус не ушел, но организаторы решили больше не откладывать соревнования. Немногим больше чем за две недели спортсмены поборются за 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Столько медалей не было на прошлых Играх и не будет на следующих.

Главное об Олимпийских играх в Токио

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года в Японии, Токио.

Церемония открытия — 23 июля в 14.00 по Москве.

Церемония закрытия — 8 августа в 14.00 по Москве.

Основная масса соревнований пройдет с 24 июля. Турниры по футболу и бейсболу стартуют 21 июля. А квалификация по стрельбе из лука и академической гребле — 23 июля.

На ОИ-2020 появятся новые виды спорта: карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг. Также после перерыва вернутся бейсбол и софтбол.

Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр-2021

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Мероприятие сохранило название «Токио-2020» в маркетинговых и экономических целях, как Евро-2020. Организаторам экономически нецелесообразно переделывать сувениры, атрибутику и другие инструменты маркетинга и брендинга.

Церемония открытия пройдет 23 июля с 14.00 до 17.30 по московскому времени (с 20.00 до 23.30 по местному). Церемония открытия состоит из нескольких основных частей: художественная программа, парад спортсменов, зажжение Олимпийского огня и символический выпуск голубей мира. Так как мероприятие пройдет в Токио, многие ждут яркого шоу с роботами и множеством технологий.

Церемония закрытия состоится 8 августа в 14.00 по московскому времени.

Церемонии открытия и закрытия планируют провести без обычных зрителей. На трибуны стадиона пустят VIP-гостей: представителей МОК и иностранных делегаций. Их будет менее 10 000. Таким образом организаторы намерены обезопасить Игры от распространения коронавируса. Ожидается, что окончательное решение по поводу зрителей на открытии и закрытии Олимпийских игр в Токио примут 8 июля.

Олимпиада-2020: программа и календарь соревнований

Большинство соревнований стартуют после церемонии открытия. Но, например, турниры по футболу и бейсболу начнутся 21 июня. А квалификация по стрельбе из лука и академической гребле стартует в день церемонии открытия. Всего Олимпийские игры продлятся 19 дней.

Олимпиада-2020: программа и календарь соревнований.

Подробный Олимпийский календарь.

Новые дисциплины и виды спорта на Олимпиаде в Токио

В Олимпийские игры 2020 включены новые виды спорта, а также после перерыва включены бейсбол и софтбол. Среди некоторых привычных видов спорта появятся новые дисциплины. Так МОК намерен привлечь к Олимпийским играм молодежь и удовлетворить интерес организаторов игр.

Новые дисциплины и виды спорта на Олимпиаде в Токио.

Карате состоит из двух дисциплин: ката и кумитэ. Ката — серия атакующих и защитных действий против виртуального противника. Кумитэ — спарринг бойцов в одной весовой категории на протяжении трех минут. Победителем в обеих дисциплинах станут спортсмены с наибольшим количеством заработанных баллов.

Скейтбординг также включает две дисциплины: уличная с перилами, лестницами и пандусами, а также парковая с чашей для катания. Спортсмены выполняют по три заезда. Оцениваются оригинальность и сложностью трюков, а также время заезда.

Скалолазание состоит из трех дисциплин: скоростное лазание, боулдеринг, альпинистское восхождение. В скоростном лазании два спортсмена на скорость поднимаются на 15-метровую стену. Боулдеринг — восхождение на 4-метровые стены без страховки. У спортсмена есть 4 минуты, чтобы преодолеть как можно больше стен. Альпинистское восхождение — 6 минут на покорение 15-метровой стены. Это парное соревнование, где победителем становится тот, кто выше заберется, или тот, кто быстрее это сделает, если по окончанию времени спортсмены преодолеют одинаковую высоту.

В серфинге участвуют по несколько спортсменов в одном заезде. Но одна волна предназначен только для одного серфера. Заезды длятся до 25 минут. Победитель определяется не количеством покоренных волн, а сложностью выполненных трюков.

Новые виды спорта и дисциплины увеличат и количество медалей. В Токио спортсмены разыграют 339 комплектов. Это на 33 комплекта больше, чем в Рио пять лет назад.

Виктор Козлов