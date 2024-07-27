Нигматуллин раскритиковал современное олимпийское движение: «Пропагандирует главный амбассадор марихуаны в мире»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на участие американского рэпера Снуп Догга в эстафете олимпийского огня.

«К сожалению, современные тенденции такие. Крайне удивляет олимпийское движение. Обычно, прежде всего, это пропаганда спорта и здорового образа жизни. Но современное олимпийское движение пропагандирует человек, который является главным амбассадором марихуаны в мире. Грустно и печально. Надеюсь, что на следующих Олимпийских играх такого не будет, когда наши спортсмены вернутся в полной мере. То, что являлось истинными ценностями спорта, вернется на круги своя», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов выступят в предстоящем турнире в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах. Они не примут участия в церемонии открытия и закрытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Александр Абустин