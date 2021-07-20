МОК признал самбо и чирлидинг. Что это значит и сколько принесет медалей России?

Какая нам польза от пополнения в семье МОК и когда девушки с пипидастрами станут олимпийцами.

Перед началом олимпийских соревнований, первое из которых стартует уже в ночь со вторника на среду (софтбольный матч Австралия — Япония), Международный олимпийский комитет провел сессию, на которой принял приятное для нас решение. Официально признаны федерации по шести видам спорта: самбо, чирлидинг, лакросс, айсшток, киксбоксинг и тайский бокс (муай-тай). Другими словами, эти федерации, по мнению МОК, выполняют требования комитета, соответствуют новому статусу по географии и представительству участников.

Признание не значит включение в Олимпиаду

Однако это не означает скорого включения в число олимпийских видов спорта. Более того, вряд ли в обозримом будущем в принципе что-то из этого появится в программе. Летняя Олимпиада и так разбухает от количества дисциплин. Тут два варианта — либо выбрасывать что-то другое, либо наконец продлить ее сроки. Чемпионат мира по футболу идет месяц, кубки мира по регби и крикету — полтора. Олимпиаде можно было накинуть хотя бы дня три, перенести некоторые соревнования на дни до открытия и сделать полноценные три олимпийские недели. Но это дополнительные организационные сложности, вопросы телеосвещения и так далее.

То, что никакой гарантии попадания в олимпийскую программу нет, прекрасно доказывает пример хоккея с мячом. Официально признан МОК он был в 2004 году, с тех пор на чемпионатах мира дебютировали десятки команд, включая экзотическую сборную Сомали, прошли Игры в Сочи, где хотели сделать этот вид спорта демонстрационным, — а воз и ныне там.

В 2013 году МОК признал соответствующим требованиям автоспорт. Однако понятно, что должна произойти революция, чтобы Никита Мазепин и Даниил Квят поехали за сборную России по «Формуле-1» на Олимпиаде.

Успех российского лобби

С другой стороны, новобранцев в семье МОК можно приветствовать. Самбо — наш национальный вид спорта, Россия традиционно забирает в нем почти все, что лежит на медальном прилавке. На последнем чемпионате мира наши завоевали 17 из 27 золотых наград, три было у Белоруссии, по две — у Украины и Узбекистана, а единственной страной вне бывшего социалистического блока с золотом был Камерун.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что теперь ждет включения самбо в олимпийскую программу.

— Нужно поздравить федерацию, это огромная работа сообщества и признание российского спорта. Самбо — вид спорта с большой историей. Теперь уже есть надежда на будущее, что он станет полноценным представителем в олимпийской программе. Ждем, — сказал политик.

Безусловно, на фоне всех проблем российского спорта признание самбо — победа нашего лоббизма, что бывает нечасто.

В чирлидинге шансы есть, но в России двоевластие

В чирлидинге ситуация для России довольно необычная. Функционируют сразу две организации — Союз чирспорта и чирлидинга России признан Международным союзом, однако есть еще и Федерация чирлидинга России. Судя по всему, отношения между ними, мягко говоря, конкурентные.

У нас есть титулы на уровне Европы, но в мире сильны североамериканцы — причем не только США и Канада, но и Мексика. Президент ФЧР Евгений Шурманов был оптимистичен по поводу перспектив спорта:

— Это очень значимое событие для всего нашего спорта, мы много лет выполняли все показатели по количеству стран, участников, только в России им занимается под миллион человек. Да он массовее футбола! Сам бог велел признать его полноценным олимпийским видом.

— А как посчитали?

— Если только в чемпионате Свердловской области 2,5 тысячи человек регулярно заявляется, то под миллион занимающихся есть, уж поверьте. А учитывая то, что США — основоположники, к 2028-му в Лос-Анджелесе он точно будет олимпийским. А может, уже в Париже в 2024-м. У России в нескольких дисциплинах есть хорошие шансы на медали, так что, безусловно, этот вид спорта будет приносить награды. И европейские турниры мы выигрывали еще тогда, когда этот спорт никем в России не был признан. Представьте, какой скачок будет теперь.

Президент СЧСЧР Андрей Кокоулин был более сдержан:

— Мы знали об этом решении уже две недели как, с момента заседания исполкома. Конечно, рады. Но говорить, что теперь он станет олимпийским, преждевременно. Точно никакого 2024 года не будет, в Париже уже все согласовано. И занимается им официально, по реестру, только 140 тысяч человек. Да, число растет, но это не миллион, это неверно. А те европейские награды, о которых говорит Шурманов, были выиграны благодаря нашей аккредитации.

Остается надеяться, что к моменту признания вида спорта олимпийским наши чирлидеры разберутся и поделят квоты между собой.

В лакросс и айсшток играем, в единоборствах — выигрываем

Менее известны в России лакросс и айсшток. Что самое интересное, именно они как раз в свое время и были представлены на Олимпиаде. Лакросс довольно популярен в мире, особенно в Северной Америке. На последнем чемпионате мира в Израиле участвовало 46 сборных, причем среди них была и Россия. Правда, стали наши мастера клюшек-сачков лишь 36-ми. Интересен лакросс тем, что там наряду с другими странами выступает сборная индейцев-ирокезов. И она даже взяла на последнем турнире бронзу. Так что по географии он вполне может заходить на Олимпиаду уже сейчас — вместо бейсбола уж точно. Есть лакросс на открытом воздухе и в закрытых помещениях, так что в теории можно задуматься даже о четырех комплектах медалей. На Олимпиаде он был в 1904-1908 годах и в качестве демонстрационного в 1928, 1932 и 1948 годах.

Айсшток напоминает керлинг на открытом воздухе, но сейчас проводится и под крышей. Участники бросают специальные снаряды — штоки. Либо как можно ближе к центру, либо на дальность. Вид спорта и индивидуальный, и командный, популярен в Германии и альпийских странах. Сборная России участвовала в последнем чемпионате мира, однако заняла места за пределами первых двух десятков. Но, например, русского игрока Никиту Тригубова приглашали поучаствовать в демонстрации айсштока для МОК на юношеских Олимпийских играх.

Про муай-тай и кикбоксинг сказать можно одно — для России это кладезь медалей. На последнем чемпионате мира по тайскому боксу мы проиграли в медальном зачете только Таиланду, в любительском командном кикбоксинге наши берут большую часть золота. Появление этих видов спорта в программе Олимпиад России только на руку. Но единоборств на Олимпиаде и так много. Можно было бы заменить, например, карате и тхэквондо.

Интересен и еще один нюанс — признание видов спорта МОК означает более строгое отношение к антидопинговым санкциям в адрес России. Виды спорта, подававшиеся на аккредитацию, уже подписали Кодекс ВАДА, а значит, должны выполнять требования организации — перед началом сезона они догнали того же Мазепина даже в «Формуле-1». Так что теперь, например, в самбо сложится уникальная ситуация — самая успешная страна должна выступать на чемпионате мира под нейтральным флагом.