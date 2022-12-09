Карлсен стал беднее на треть. Доходы звезд норвежского спорта стремительно падают

Знаменитый шахматист в 2021 году задекларировал меньше двух миллионов долларов дохода.

Норвежское издание VG опубликовало уже ставший традиционным рейтинг доходов спортсменов страны. И они, что ожидаемо, стали заметно ниже по сравнению с прошлым годом. В отчете за 2020 год, опубликованном в прошлом декабре, лидером по заработанным средствам стал яхтсмен и владелец компании Bama Кристиан Нергор, в активе которого более 34 миллионов крон. Вторым тогда был нынешний лидер рейтинга — шахматист Магнус Карлсен. Он заработал за 2020 год около 31 миллиона крон. Его цифры в новом отчете — намного скромнее.

Рейтинг

Для начала — несколько слов о том, зачем вообще нужен этот рейтинг. Обнародовало список известное норвежское издание VG, которое делает это ежегодно. И, что примечательно, составляет рейтинги не только среди спортсменов, но и представителей других профессий. Так, к примеру, опубликован рейтинг доходов среди юристов.

В издании считают необходимым работать с налоговыми списками, при этом уделяя особое внимание богатым, могущественным и влиятельным людям страны. Все это нужно для того, чтобы создавать доверие к налоговой системе Норвегии за счет открытости и прозрачности.

Данные рейтинги зачастую становятся важным инструментом для проведения журналистских расследований. Также они демонстрируют, увеличивается или уменьшается разница между слоями населения, и позволяют оценить положение дел в отдельных жизненных сферах.

А значит, и дать представление о том, кто, возможно, сможет внести наибольший вклад в какую-либо отрасль в случае необходимости. Описанию данных моментов издание уделило несколько абзацев в самом материале о доходах.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Лидеры

По сравнению с 2020 годом цифры за последующий стали намного скромнее. А лидер рейтинга за 2021 год заработал чуть ли не в два раза меньше, чем в предыдущем. Им стал шахматист — Магнус Карлсен. Он заработал почти 18 миллионов крон (около 1,7 млн евро). За этот период спортсмен защитил титул чемпиона мира, победив в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

Вторым в списке стал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в беге на 400 метров с барьерами Карстен Вархольм. Сумма его доходов составила почти 18 миллионов крон — он всего на 162 кроны отстал от Карлсена. Тройку замкнул велогонщик Александр Кристофф — (10,7 млн крон). Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе стал четвертым, (9,8 млн крон), теннисист Каспер Рууд — пятым (9,06 млн крон).

Четырехкратная олимпийская чемпионка, лыжница Тереза Йохауг идет в рейтинге на седьмой строчке (4,4 млн крон), а лучший норвежский лыжник Йоханнес Клебо даже не попал в топ-10 — он только 20-й! Его доходы составили лишь 1,6 миллиона крон.

Снижение доходов

Вообще доходы в спорте зависят от многих факторов. Безусловно, не последнюю роль играет коммерческий успех той или иной федерации — это напрямую влияет на размер призовых. Конечно, влияет и интерес со стороны зрителей на трибунах, и телерейтинги. Более популярные виды спорта получают гораздо более солидное финансирование со стороны спонсоров.

Но, безусловно, на размер призовых оказывает влияние и мировая ситуация. По данным Financial Times, проблемы Норвегии с электричеством являются фактором усугубления энергокризиса во всем Евросоюзе. Экономика страны сократилась в июле 2022 года, так как потребители уменьшили свои расходы на покупки. К тому же в Европе начался энергетический кризис — страны вынуждены перейти в режим строгой экономии и повышения цен на ЖКХ.

Поэтому совершенно неудивительно, что доходы отдельных спортсменов стали намного ниже. Многие компании, с которыми норвежские атлеты заключают коммерческие спонсорские контракты, переживают не лучшие времена. К тому же есть и свои нюансы. К примеру, в Норвегии по сравнению с Россией не принято платить спортсменам за выступление на Олимпийских играх.

Мир

По сравнению с мировыми показателями норвежские спортсмены, конечно же, заработали намного меньше. По данным Forbes, который еще в мае составил ежегодный список самых богатых атлетов планеты, рейтинг возглавил футболист Лионель Месси. Его доходы составили 130 миллионов долларов (почти 124 млн евро).

При составлении рейтинга издание включало все призовые, зарплаты и различные бонусы, которые заработал каждый спортсмен с 1 мая 2021-го по 1 мая 2022-го. Но при этом не включены инвестиционные доходы — процентные платежи или дивиденды.