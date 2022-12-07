Бах называет санкции против России «защитными мерами». Что и от кого защищает МОК?
Президент МОК Томас Бах сообщил, что санкционные ограничения в отношении России будут продлены. Свое заявление глава олимпийского движения сделал по итогам заседания исполкома организации, на котором рекомендация по неучастию россиян в международных стартах оставлена в силе. «Я получил полную поддержку исполкома МОК по поводу заявлений, которые я неоднократно делал», — отметил Бах. Во всем этом мало нового — высокопоставленный функционер твердит похожие слова чуть ли не каждую неделю на протяжении почти десяти месяцев. Однако сейчас болельщики с удивлением узнали, что «санкции» и «защитные меры в отношении российских спортсменов» это, оказывается — не одно и то же. Что же имеет в виду Бах?
Чудеса изворотливости
Если вы хотите увидеть лучшие образцы политической изворотливости — почитайте высказывания главы МОК, сделанные в этом году. Томас Бах пытается пройти по грани, с одной стороны демонстрируя приверженность идеалам спорта вне политики, а с другой — чтобы не попасть под огонь критики западных СМИ, которые давно подозревают немецкого фехтовальщика в симпатиях к России. Впрочем, слова — это всего лишь слова. А на деле мы видим, как МОК удерживает жесткий барьер на пути наших спортсменов на международные старты — и всем понятно, в чьих интересах это делается. Однако ради любопытства можно попытаться вникнуть и в логику Баха. Советую делать это с большой осторожностью — есть огромный риск сломать себе мозг.
«Вопрос участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях нужно отделять от санкций в отношении их правительств, — заявил глава МОК после сегодняшнего исполкома. — Вопрос участия спортсменов не может быть частью санкций, потому что спортсмены не могут быть наказаны за решения своих государств. Вопрос участия спортсменов был всегда о «защитных мерах», а не о санкциях, чтобы сохранить целостность соревнования и обеспечить безопасность спортсменов этих стран. Санкции должны оставаться в силе. Никакого изменения нет. Но мы всегда говорили, что по поводу защитных мер в отношении атлетов мы должны найти пути переступить эту дилемму и выполнить нашу миссию.
Мы еще в феврале говорили о том, что вводим «защитные меры» с тяжелым сердцем. Мы должны понять, нужны ли нам еще эти защитные меры в отношении целостности соревнований? На US Open в теннисе выступали россияне, в НХЛ выступают россияне. Их принимают болельщики, все довольны. С другой стороны, у нас есть Уимблдон, где британское правительство вмешалось и заставило организаторов исключить россиян и белорусов. Это ситуация, в которой мы находимся и которую нам надо пережить. Вопрос участия атлетов никогда не был и никогда не будет санкциями. Позиция олимпийского движения в том, что атлеты не могут быть наказаны за действия правительств, пока они их не поддерживают».
Защищать спортсменов от полной политизации
Если перевести на человеческий язык, можно констатировать, что глава МОК удивительным образом разделяет санкции (так он называет меры в отношении российских властей — запрет на флаг и гимн и на проведение больших соревнований) и «защитные меры» (недопуск спортсменов на соревнования во имя защиты «целостности спорта»). Последнее, видимо, предполагает профилактику инцидентов с бойкотами, невыдачей виз или с угрозами безопасностью в отношении членов спортивных делегаций из России и Белоруссии. При этом олимпийский босс строго предостерегает спортсменов от вмешательства в политику (почему-то приведя в качестве отрицательного примера именно россиян): «Мы видели российских спортсменов, показывающих знак Z, они были подвергнуты санкциям и были исключены из соревнований. Кто не уважает правила и дух спорта — не участвует».
При этом критики Баха удостоились и организаторы Уимблдона, не допустившие на свой турнир российских и белорусских теннисистов. «Правительства не должны решать по политическим причинам, кто должен выступать в спортивных соревнованиях. Ведь сегодня это Россия и Белоруссия, завтра другие страны, потом будут контрсанкции. Международный спорт просто исчезнет. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы оставаться объединяющей силой, защищать спортсменов от полной политизации спорта», — отметил глава МОК.
«После моего выступления на саммите G20, где я объяснил нашу позицию и дилемму, глава Индонезии выразил поддержку политической нейтральности спорта и подчеркнул объединяющую силу Олимпийских игр, — добавил Бах. — А президент Франции заявил, что спорт не должен быть политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии вооруженных конфликтов, должны в них участвовать».
Отрицать этот очевидный факт просто нелепо
Мысленные потуги главы МОК выглядели бы даже забавно, если бы речь не шла о судьбах тысяч российских спортсменов, тренеров и персонала наших сборных. После таких выступлений остается только один вопрос: а что, собственно, в сухом остатке? Когда нравственные и логические терзания международных чиновников с «санкциями» и «защитными мерами» закончатся — и наши атлеты получат возможность вернуться в международную семью, которая вроде как «вне политики». Если под «защитными мерами» скрывается нежелание МОК и федераций вступать в жесткий конфликт с западными правительствами, которые тащат политику в спорт, то надо ждать, когда функционеры осмелеют? Но, с другой стороны, почему тем, кто «не уважает дух спорта», не место на соревнованиях, а тем, кто «разрушает его целостность», можно и дальше выступать под собственными флагами?
В словесную эквилибристику Баха был бы смысл вникать, если бы за ней крылось хоть что-то, кроме желания оправдать неспособность удержать нейтральность МОК на фоне политических катаклизмов. В 1980-х Хуан Антонио Самаранч сделал это, несмотря на политические бойкоты нескольких Олимпийских игр кряду. Тогда тоже пострадали множество спортсменов, но они стали жертвами волюнтаристских решений собственных правительств, а не МОК. Сейчас же начало отстранению спортсменов из России и Белоруссии положили именно рекомендации Баха. Их можно называть «защитными мерами», «форс-мажором», «заботой о благе спортсменов и целостности спорта»... Но факт остается фактом — в глобальном конфликте МОК принял совершенно конкретную сторону. И, что бы сейчас ни рассказывал немецкий фехтовальщик, отрицать этот очевидный факт просто нелепо.