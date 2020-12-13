Десять лет «Энергии побед». Кто победил в конкурсе

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов стал одним из лауреатов престижной профессиональной премии.

В Москве подвели итоги Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», который Олимпийский комитет России проводит совместно с генеральным спонсором олимпийской команды России ПАО «Газпром» и Федерацией спортивных журналистов России вот уже десять лет.

За это время «Энергия побед» стала настоящим событием в мире спортивной журналистики. Всего на конкурс в нынешнем году поступило 319 работ из более чем 60 регионов России и 11 зарубежных стран. А общее количество его участников за всю историю проведения перевалило за две тысячи. Для многих журналистов подать заявку на «Энергию побед» уже стало доброй традицией — а кто-то входит во вкус и раз за разом поднимается на пьедестал.

— Такие мероприятия интересны тем, что для журналистов обычно нет соревнований, — отметил обозреватель «СЭ» Владимир Иванов, впервые ставший победителем премии в нынешнем году. — Например, когда я финиширую десятым на турнире по бегу, то знаю, что нужно сделать, чтобы в следующий раз стать девятым, и так далее. А нам очень сложно сравнивать тех, кто работает на футболе, хоккее, биатлоне... Здесь же объективное жюри проводит большую работу, и очень полезно понять свое примерное место в этой системе координат. Если попал в призеры, значит, двигаюсь в правильном направлении.

Вершина карьеры

Развиваются с годами не только журналисты, но и сам фестиваль — в нынешнем году призы вручались в 11 номинациях, в отдельную полноценную категорию на этот раз было решено выделить работы молодых авторов. Плюс три специальных приза вручает строгое жюри, в котором председательствует известный телекомментатор, лауреат премии ТЭФИ Виктор Гусев.

— Помню, как мы начинали этот конкурс: он задумывался в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи, — отметил Гусев, который в этот вечер был еще и ведущим церемонии вместе с известной актрисой Ольгой Кабо. — Но они давно ушли в историю, а «Энергия побед» существует до сих пор.

Представитель ПАО «Газпром» Борис Сапожников подчеркнул, что пандемия лишний раз доказала важность спортивной журналистики.

— Когда люди не могут прийти на стадион поболеть за свою команду, они должны не только услышать слова телекомментаторов, но еще и прочитать об этом, увидеть фотографии. И почувствовать таким образом эмоции и нерв спортивных соревнований. Не знаю, как жюри определяет лучших, поскольку вы все лучшие. Те, кто участвовал и стремился побеждать. Давайте и дальше вместе развивать нашу спортивную журналистику, делать ее еще более интересной.

Конечно, непростые обстоятельства, в которых спорт, журналистика и все мы оказались в 2020 году, не могли не отразиться и на гала-вечере — не все победители и призеры фестиваля смогли присутствовать лично. Кто-то вышел в эфир по видеосвязи, другие записали аудиосообщения, за кого-то награду забрали коллеги.

Но тем не менее церемония удалась. Ее почетными гостями, приехавшими поздравить лауреатов, стали прославленный футбольный тренер Юрий Семин, олимпийские чемпионы — пятиборец Александр Лесун и легкоатлетка Ирина Привалова, глава национальных федераций по прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло Алексей Власенко, известный каскадер Александр Иншаков, а также представители жюри — один из лучших спортивных фотографов страны Сергей Киврин, шеф-редактор портала Team Russia Мария Маркова. А среди лауреатов в первую очередь хочется отметить Анастасию Самохвалову — победительнице в номинации «Будущее спортивной журналистики» всего десять лет!

Если для Насти «Энергия побед» может стать отличным профессиональным стартом, то Владимир Иванов в шутку сказал, что «после такого успеха можно и поменять сферу деятельности». В главной для нашей газеты категории «Лучшая публикация в федеральных СМИ» все три финалиста оказались представителями «СЭ» — и это несомненный успех для издания. Соперники у Иванова были более чем серьезные, настоящие мастодонты. Юрий Голышак до этого побеждал два года подряд, а Игорь Рабинер несколько лет входил в жюри, а в нынешнем году решил выступить в роли участника.

Но победа досталась Иванову — за блестящее интервью с телекомментатором Сергеем Курдюковым, специализирующимся на велоспорте и лыжных гонках. Идея победного материала, по словам Владимира, родилась у него спонтанно.

— Я был на лыжном «Тур де Ски» в Италии, а потом наша команда «Газпром-Русвело» пригласила меня на ежегодную презентацию состава, — рассказал Иванов. — Так получилось, что она проходила примерно там же, где «Тур де Ски». Я пришел, увидел Сергея, с которым давно хотел познакомиться — это человек, который реально способен заставить тебя смотреть веломногодневки, где люди по четыре-пять часов крутят педали, а потом все решается на последних метрах. Если рассудить логически, это чистое безумие, что может быть скучнее? Но когда комментирует Курдюков, то почти невозможно оторваться. И я решил поговорить с ним об этом феномене, за разговором о велоспорте затронул тему его личности. Человек он интересный — настолько, что жюри, видимо, понравилась его жизненная позиция, и мне решили отдать первое место.

Владимир Иванов. Фото Наталья Пахаленко/ОКР

Зарядиться энергией

Впрочем, «Энергия побед» — это не только конкурс, но и площадка для обмена опытом. ОКР по традиции организует для финалистов фестиваля целую серию мастер-классов, в которых участвуют известные журналисты, именитые спортсмены, деятели культуры.

На этот раз в первой половине дня гостями инновационного центра ОКР стали обозреватель шеф-редактор отдела авторских материалов сайта «Матч ТВ» Евгений Дзичковский, рассказавший о том, как мир спортивной журналистики изменился в эпоху Интернета и социальных сетей, и Сергей Киврин, поделившийся опытом съемки сюжетных фотосерий. Кстати, он также объявил о решении покинуть жюри конкурса, в которое входил с момента его основания.

— Десять лет — большой срок, надо дать возможность и другим попробовать, — отметил Киврин. — Тяжело судить близких мне людей. Работы ребят, с которыми наиболее близко общаюсь, рассматриваю в последнюю очередь, для того чтобы избежать предвзятости. И при этом искренне радуюсь, когда они делают шедевры.

После мэтров участников «Энергии побед» ждали встречи с Александром Иншаковым, а также олимпийским чемпионом по фигурному катанию, а ныне известным телеведущим Алексеем Ягудиным. С последним общение растянулось даже дольше запланированного времени. По словам чемпиона, он не только делится с участниками мастер-классов своим опытом, но и подзаряжается от них энергией.

— Формат для меня немного необычный, но мне просто очень нравится общаться с людьми, — отметил Ягудин. — Есть ли у меня самого наставник в журналистике? Если честно, не могу сказать, что кто-то оказал на меня решающее влияние на этом пути. Все понемногу. Никогда не выделяю одного на фоне других. У меня нет ни любимого комментатора, ни любимого музыканта, ни любимого автора, потому что я с большим уважением отношусь к ним всем. У любого человека можно что-то взять, больше или меньше. Было бы желание. В биатлоне есть Дмитрий Губерниев, в футболе — Георгий Черданцев, в фигурном катании — Татьяна Анатольевна Тарасова, которая выигрывала ТЭФИ. И я ни за что не скажу, что кто-то из них лучше, чем другие.

Лауреаты конкурса «Энергия побед»

Лучшая публикация среди федеральных СМИ — Владимир Иванов, «Спорт-Экспресс»

Лучшая публикация среди региональных СМИ — Александр Куликов, «Спортивная смена» (Белгород)

Лучшая публикация среди иностранных русскоязычных СМИ — Сергей Щурко, «Прессбол» (Белоруссия)

Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм среди федеральных СМИ — Антон Анисимов, «Матч ТВ»

Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм среди региональных СМИ — Светлана Антимонова, Андрей Иванов, «ОТС-ТВ» (Новосибирск)

Лучший телевизионный репортаж/сюжет/фильм среди иностранных русскоязычных СМИ — Игорь Деменков, Сергей Птушко, «Onliner.by» (Беларусия)

Лучший радиорепортаж среди федеральных и региональных СМИ — Илья Вихарев, ТРК «Моя Удмуртия» (Ижевск)

Лучший фоторепортаж/фоторабота среди федеральных СМИ — Юрий Кузьмин, сайт КХЛ

Лучший фоторепортаж/фоторабота среди региональных СМИ — Андрей Чепакин, «Петербургский дневник» (Санкт-Петербург)

Лучший фоторепортаж/фоторабота среди иностранных русскоязычных СМИ — Денис Костюченко, «БелТА» (Белоруссия)

Будущее спортивной журналистики — Анастасия Самохвалова, Снежана Хатыпова, детская медиастудия «Серебряный Марс» (Луганск)

Специальный приз «Патриарх» — Николай Долгополов

Специальный приз «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» — Юрий Розанов

Специальный приз ОКР «Юбилей» — Василий Конов