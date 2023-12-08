Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора

МОК приоткрыл дверь для наших олимпийцев на Игры-2024, но надо ли в нее входить?

Международный олимпийский комитет не стал слишком уж долго тянуть и все же решил пустить российских нейтральных спортсменов на Игры 2024 года в Париж. Да, с жесткими и, само собой, несправедливыми ограничениями, да далеко не всех, но все же дверь или, если хотите, окно в Париж приоткрылись. При этом, надо признать, теперь стало не проще, а только сложнее. Поскольку сразу возникла масса вопросов с нашей стороны. Бойкотировать эти Игры или нет? Что может ждать во Франции квалифицировавшихся спортсменов из России? Как отнесется наше общество к атлетам, которые согласятся на столь жесткие критерии? Да и в конце концов — за чей счет банкет? Ведь ОКР или любая другая российская организация не имеют право финансировать поездку наших спортсменов.

Храбрость по меркам МОК

Понятно, что МОК сейчас вертится как уж на сковородке. И можно не сомневаться даже это, по нашему мнению, совершенно драконовское решение по поводу допуска россиян на Олимпиаду-2024 (отсутствие команд, тщательные проверки нейтральности и т.д.) далось Томасу Баху крайне нелегко. Ведь радикально настроенные западные СМИ наверняка устроят Международному олимпийскому комитету основательную головомойку, обильно цитируя недовольных во главе с украинскими спортивными и не очень чиновниками, а также атлетами.

В такой ситуации допуск на Игры-2024 россиян, если, конечно, в МОК не пойдут на попятную, уже можно счесть относительно храбрым поступком. Не удивительно, кстати, что там не стали ждать до марта, как первоначально предполагалось. Во-первых, международные спортивные федерации настойчиво попросили как можно раньше определиться с правилами игры, то есть с олимпийской квалификацией, которая в случае исключения россиян в последний или предпоследний момент в ряде видов грозила обернуться хаосом. Во-вторых, сейчас подобные новости воспринимаются на Западе, вероятно, не так остро — даже противники спортивной и не только России больше увлечены предстоящим Рождеством, что должно чуть снизить градус напряженности. По крайней мере, в марте информационный шум наверняка был бы больше.

Пусть решают спортсмены

Но самый главный вопрос для российского спорта прямо сейчас: «Что делать?» Мнения, само собой, могут быть полярными от «ни в коем случае нельзя унижаться» до «не надо разрушать олимпийскую мечту тех, кто пахал ради нее всю жизнь». Истина, как водится, где-то посередине, а, значит, в вопросе выступления на Играх нет черного или белого, только полутона. И, кажется, спортсменам в такой ситуации точно не стоит запрещать поездку в Париж на государственном уровне под угрозой лишения стипендий, ставок и прочих санкций. Нет, не следует уподобляться противоположной стороне, а надо позволить спортсменам самим решать свою судьбу.

Можно точно сказать, что олимпийский шанс получат не восемь (столько квалифицировалось сейчас) россиян, а значительно больше, как минимум, несколько десятков, ведь отборы практически нигде еще не завершены. Не стоит пенять тем, кто решится ехать, на необходимость солидарности с игровиками, легкоатлетами — теми, кому Олимпиада не светит ни при каких условиях. Ведь в похожих, пусть и не столь масштабных «фильтрах» на Олимпиадах в Рио-2016, Пхенчхане-2018 и Токио-2021 россияне в Играх участвовали. И, кстати, выигрывали.

Другое дело, что сейчас ситуация все же гораздо жестче, а, значит, сами потенциальные олимпийцы должны понимать — на согласившихся наверняка будет серьезное давление в Париже и обрушится волна критики, как минимум, от части российского общества. Кто-то в случае участия в Олимпиаде назовет их предателями, да и на премии от государства не стоит рассчитывать. И даже если спортсмены вернутся с победами, далеко не факт, что они будут восприниматься как герои, а не как конформисты.

Но в том-то и дело, что это наверняка понимают (или должны понять) сами спортсмены. Именно они должны взвесить все «за» и «против» и взять на себя ответственность за решение — выступать как «нейтральные» атлеты в Париже или отказаться и, скажем, спокойно готовиться к Играм дружбы.

Да, это испытание. Да, выбор очень непростой и даже несправедливый. Но спортсмены должны его сделать. Им надо позволить взять ответственность на себя.