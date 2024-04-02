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Сегодня, 16:47

Захарова призвала расследовать «сговор» главы МОК с Украиной

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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах имеет сговор с Украиной против российских спортсменов.

«Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях.

Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования», — приводит Захаровой Радио Sputnik.

Ранее Томас Бах сообщил, что за политическими высказываниями российских спортсменов идет слежка.

В конце прошлого года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: Радио Sputnik
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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