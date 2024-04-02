В Госдуме РФ назвали провокацией интернет-слежку за спортсменами из России с помощью других атлетов

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова президента МОК Томаса Баха, что за политическими высказываниями российских спортсменов следят в интернете. Данные высказывания могут стать поводом для недопуска на Олимпиаду в Париже.

«Не иначе, как провокацией, данное заявление Баха назвать нельзя. Он будет обращаться к украинским атлетам, чтобы те сообщали о заявлениях российских спортсменов, для их снятия с Олимпиады. Такие вещи недопустимы. Это провокация не только к российским спортсменам, но и к украинским. Вместо того, чтобы готовиться к соревнованиях, они должны будут следить за высказываниях наших спортсменов, отслеживать в их социальные сети, чтобы сообщать об этом МОК. Это точно уровень президента? Нет, конечно. Этим могут заниматься спецслужбы, но точно не президент МОК», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на них исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях.