Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 11:15

Захарова отреагировала на слова мэра Парижа в адрес российских спортсменов

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила мэру Парижа Анн Идальго на слова о том, что россиянам не будут рады на Олимпиаде-2024.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что «ей будут не рады»? Пока французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут.

Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова в Telegram-канале.

 
Мэр Парижа Анн Идальго с&nbsp;талисманом Олимпийских игр-2024. «Предпочитаю, чтобы они не приезжали». Мэр Парижа будет не рада россиянам на Олимпиаде

19 марта исполком МОК объявил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом спортсменов из России не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Россияне, которые будут выступать в Париже в нейтральном статусе, должны будут подписать условия участия, применимые к Играм-2024, в них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию. При этом от них не будут требовать подписать дополнительные декларации с осуждением СВО.

Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/7733
Олимпиада
Париж-2024
59
Читайте также
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады-2024
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мамиашвили — о словах мэра Парижа: «Этот тренд задан псевдоолимпийским комитетом»
Покровская ответила мэру Идальго: «Мы не в Париж собирались, а на Олимпийские игры»
В Госдуме назвали некомпетентными слова мэра Парижа: «Идальго должна быть рада, что им дали провести Олимпийские игры»
Ефимова заявила о желании участвовать в Олимпиаде при адекватном отношении
Стало известно, почему МОК не помешает спортсменам выступить на Играх дружбы
Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэр Парижа заявила, что российским спортсменам не будут рады в городе во время Олимпиады

В Госдуме назвали некомпетентными слова мэра Парижа: «Идальго должна быть рада, что им дали провести Олимпийские игры»
Новости
RSS RSS
Все новости