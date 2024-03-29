В Спецслужбах Франции опровергли опасения по поводу безопасности церемонии открытия Олимпиады

Спецслужбы Франции опровергли информацию о том, что они опасаются за безопасность церемонии открытия Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции порекомендовало отменить церемонию открытия Олимпиады-2024.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже назначена на 26 июля. Олимпиада продлится до 11 августа.